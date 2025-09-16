Στον… κόσμο του ο Νετανιάχου: «Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο» – Παρά τη σφαγή στη Γάζα, μίλησε και για την… ανθηρή οικονομία του Ισραήλ

Τηλεοπτικές δηλώσεις σε ζωντανή μετάδοση έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ο IDF εισέβαλε με άρματα μάχης στην πόλη της Γάζας σκορπώντας τον όλεθρο παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο σε δύο εβδομάδες.

Αυτή θα είναι η τέταρτη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο και η πρώτη μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το πλήγμα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς στo Κατάρ ήταν “δικαιολογημένο”.

«Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς (που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει) αλλά επέλεξε να μην το κάνει», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη».

Σε μία προσπάθεια να δικαιολογήσει την σφαγή στην Γάζα, ως απάντηση στη φονική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν δίστασε να φέρει ως παράδειγμα τον μεγάλο του σύμμαχο και υποστηρικτή, τις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, «όταν οι ΗΠΑ δέχθηκαν επίθεση στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 από την τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα, εισέβαλαν στο Αφγανιστάν και κανείς δεν τους κατηγόρησε».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι 400.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα, η Χαμάς ανέφερε ότι 350.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα ανατολικά τμήματα της πόλης και έχουν κατευθυνθεί προς καταφύγια εκτοπισμένων στο κέντρο ή στα δυτικά τμήματα της πόλης, ενώ άλλα 175.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει εντελώς την πόλη και έχουν κατευθυνθεί προς το νότο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων», που θα μπορεί να «αντέξει τους διεθνείς πολιτικούς περιορισμούς», απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς τόσο στην ΕΕ, όσο και σε μεμονωμένα κράτη, που απειλούν τη χώρα του με κυρώσεις.

«Έτσι, θα δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων, πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή, που θα μπορεί να αντέξει κάθε είδους διεθνείς πολιτικούς περιορισμούς και θα παρέχει ασφάλεια στο κράτος του Ισραήλ», διεμήνυσε.

«Θα συνεχίσει να καινοτομεί και θα συνεχίσει να παρέχει ασφάλεια και ευημερία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό «θα πάρει χρόνο».

«H οικονομία του Ισραήλ έχει καταπλήξει τον κόσμο»

«Πλήρη εμπιστοσύνη στην οικονομία του Ισραήλ» δηλώνει πως έχει ο πρωθυπουργός της χώρας, προσθέτοντας ότι «ακόμη περισσότερο, (η οικονομία του Ισραήλ) έχει καταπλήξει ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ βρισκόμαστε σε πόλεμο».

Σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε ο Νετανιάχου -παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία – είπε ότι το σεκέλ είναι ισχυρότερο από ότι πριν τον πόλεμο, πως η ισραηλινή χρηματιστηριακή αγορά σημειώνει ρεκόρ, ότι η ανεργία της χώρας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ τόνισε ότι πρόσφατα υπήρξε μεγάλη εισροή ξένων επενδύσεων στο Ισραήλ και πως οι τιμές των κατοικιών πέφτουν.

Σημειώνεται πως η συνέντευξη τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται μία μέρα μετά από τις δηλώσεις του για την απομόνωση της χώρας από τη διεθνή σκηνή εξαιτίας των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα – κατά τις οποίες τόνισε πως το Ισραήλ θα αναγκαστεί να γίνει μία «σούπερ Σπάρτη».

Netanyahu’s “super-Sparta” speech sparked debate on Israel’s future, blending hyperbole with calls for self-reliance amid growing defense challenges.

Analysis by @HerbKeinonhttps://t.co/cyVnoMXocw — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 16, 2025

«Παρεξήγηση η… σούπερ Σπάρτη»

Η φράση του αυτή απέσπασε πολλές αρνητικές αντιδράσεις, ενώ σύμφωνα με τους Times of Israel, παρατηρήθηκε επίσης πτώση των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα, ο Νετανιάχου είπε ότι πρόκειται για μία «παρεξήγηση».

Αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προσπάθειες απομόνωσης του Ισραήλ, τόνισε ότι αυτές έχουν πολιτικά και όχι οικονομικά κίνητρα. «Δεν απορρίπτω τις προσπάθειες να μας περιορίσουν οικονομικά – τις γνωρίζουμε. Είναι πιθανό να υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες. Αλλά ο κόσμος θέλει τα προϊόντα που παράγει το Ισραήλ», είπε.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι τα σχόλιά του χθες επικεντρώνονταν στις αμυντικές βιομηχανίες και όχι στην ευρύτερη οικονομία.

«Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο αναφέρθηκα και στον οποίο πράγματι θα μπορούσαν να υπάρξουν περιορισμοί – όχι οικονομικοί, αλλά πολιτικοί στην ουσία τους – και αυτό συμβαίνει στις αμυντικές βιομηχανίες», είπε.

Και συνέχισε: «Οι αμυντικές βιομηχανίες μας βρίσκονται σε άνοδο. Έχουν επιτύχει τεράστια αποτελέσματα στις εξαγωγές, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, αλλά εκεί πράγματι αντιμετωπίσαμε – και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ξανά – πολιτικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου», συνεχίζει.

«Και αν υπάρχει ένα μάθημα που έχουμε αντλήσει από αυτόν τον πόλεμο, είναι ότι θέλουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα υφιστάμεθα περιορισμούς – ότι το Ισραήλ θα υπερασπίζεται τον εαυτό του με τις δικές του δυνάμεις και με τα δικά του όπλα. Και γι’ αυτό θέλουμε να επιτύχουμε την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ασφάλειας», είπε ο Νετανιάχου.

«Χθες, όταν μίλησα με ανθρώπους από το Υπουργείο Οικονομικών, με αγρότες και με άλλους, είπα: μην μας περιορίζετε. Προχωράμε με γοργά βήματα, τόσο στη νέα τεχνολογία όσο και στην παραγωγή σε πολύ πιο βιομηχανική κλίμακα. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μειώσω τη γραφειοκρατία που μας περιορίζει… Και σε αυτό αναφερόμουν. Με άλλα λόγια, αγωνιζόμαστε για την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ασφάλειας. Και τους ζήτησα να μειώσουν τη γραφειοκρατία».

« (Η πτώση των μετοχών) δεν μας συγκλόνισε. Και ο λόγος που δεν μας συγκλόνισε είναι ένας: επειδή ουσιαστικά, το χρηματιστήριο – οι αγορές – κατανοούν αυτό που είπα, τη δύναμη της οικονομίας του Ισραήλ και την κερδοφορία των επενδύσεων στο Ισραήλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας», λέει.

Διαβάστε επίσης:

Τάιλερ Ρόμπινσον: Θανατική ποινή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ζήτησε ο εισαγγελέας

Διπλή τραγωδία στη Βρετανία: 31χρονη αυτοκτόνησε όταν συνελήφθη κατά λάθος ο σύντροφός της – Πέθανε και ο ίδιος, δεν άντεξε τον θάνατό της

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις σφαγές στη Γάζα: Προελαύνουν τα τανκς στην καρδιά της πόλης – Απελπισμένοι Παλαιστίνιοι ψάχνουν διαφυγή