Διπλή τραγωδία στη Βρετανία: 31χρονη αυτοκτόνησε όταν συνελήφθη κατά λάθος ο σύντροφός της – Πέθανε και ο ίδιος, δεν άντεξε τον θάνατό της

Τραγική κατάληξη είχε ο έρωτας δύο νέων στη Βρετανία που ήταν μαζί από 13 ετών, εξαιτίας ενός τραγικού λάθους της αστυνομίας.

Ο άνδρας αρνήθηκε να συνεχίσει τη θεραπεία για τη νεφροπάθειά του και πέθανε επειδή δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την αγαπημένη του που είχε αυτοκτονήσει λόγω του σοκ από μια επιχείρηση της αστυνομίας, που κατέληξε στη σύλληψη του συντρόφου της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Κρεγκ Τζάκσον πάλευε με τη νεφρική ανεπάρκεια για μια δεκαετία πριν από τον θάνατό του φέτος τον Ιανουάριο. Είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού με δότη τον πατέρα του το 2017.

Στη μητέρα του είπε ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη μνηστή του, Τσέρι Τέρνερ, που αυτοκτόνησε την 1η Ιουλίου 2022. Λόγω του θανάτου της σταμάτησε την αιμοκάθαρση και τελικά πέθανε.

Η 31χρονη, όπως μεταφέρει την ιστορία τους η Daily Mail, αυτοκτόνησε επτά μήνες μετά την έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι της και τη σύλληψη του Τζάκσον. Ήταν μια περίπτωση λάθους από τις Αρχές που σόκαρε την Τέρνερ και της προκάλεσε σοβαρό άγχος.

Ένοπλοι αστυνομικοί είχαν απομακρύνει τον Τζάκσον κυριολεκτικά με τα εσώρουχά του.

Οι Αρχές παραδέχτηκαν αργότερα ότι συνέλαβαν τον άνδρα από λάθος ενώ ερευνούσαν ένα «σοβαρό αδίκημα» στην περιοχή του. Αποδείχτηκε ότι τον είχαν μπερδέψει με έναν άλλο άνδρα με το ίδιο όνομα.

Η έρευνα έδειξε ότι η αστυνομία γρήγορα συνειδητοποίησε ότι είχε συλλάβει το λάθος άτομο, αλλά χρειάστηκαν δύο μήνες για να ενημερώσει το ζευγάρι ότι ο Τζάκσον δεν ήταν πλέον αντικείμενο έρευνας.

Ο αδελφός του Τζάκσον επισήμανε μάλιστα ότι η αστυνομία γνώριζε από την επόμενη μέρα ότι είχε συλλάβει λάθος άτομο και ότι θα έπρεπε να το είχε διορθώσει αμέσως – ή έστω να ενημερώσει τον άνδρα.

Μόλις χθες ένορκοι σε δικαστήριο στο Τάινσαιντ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έφοδος των ένοπλων αστυνομικών «προκάλεσε διαταραχή άγχους που οδήγησε στην αυτοκτονία» της 31χρονης.

Κάθε φορά που άκουγε περιπολικό, η Τέρνερ φοβόταν ότι επέστρεψε η αστυνομία ενώ ανησυχούσε ότι οι αστυνόμοι είχαν τοποθετήσει κοριούς στο σπίτι της, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειάς της.

Η μητέρα του Τζάκσον, Σούζαν, ήταν σαφής σε δηλώσεις της στην εφημερίδα The Mirror, λέγοντας ότι «αν η Τσέρι ήταν ακόμα ζωντανή σήμερα, ο Κρεγκ θα ήταν ακόμα ζωντανός».

Πρόσθεσε ότι «τον ικέτευα να κάνει θεραπεία. Εγκαταστάθηκα στο σπίτι του για να τον φροντίζω. Μου είπε: “Μαμά, σ’ αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Τσέρι”».

