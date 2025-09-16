Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αντιμετωπίζει θανατική ποινή ο Τάιλερ Ρόμπινσον – Το FBI ερευνά δεκάδες μέλη «gaming chat»

Φτάνει η στιγμή της απαγγελίας κατηγοριών για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος είχε συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα για τη δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ – κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στο Όρεμ.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι κατηγορίες εναντίον του Ρόμπινσον αφορούν σε ανθρωποκτονία από πρόθεση πρώτου βαθμού για τη δολοφονία του Κερκ – πρόσωπο αμφιλεγόμενο στην παγκόσμια κοινότητα και «πυλώνας» για την αύξηση της δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ στους νέους.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς της κομητείας Γιούτα εξετάζουν διάφορες κατηγορίες εναντίον του Ρόμπινσον, με τη σοβαρότερη να είναι η κατηγορία για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις, για την οποία εάν καταδικαστεί, ο Ρόμπινσον θα έρθει αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή. Σημειώνεται ότι στη Γιούτα, η τελευταία φορά που εκτελέστηκε κάποιος για πυροβολισμό ήταν τον Ιούνιο του 2010, όταν όταν ο καταδικασμένος από το 1985 για τη δολοφονία ενός άνδρα, Ρόνι Λι Γκάρντνερ, θανατώθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, κατά την οποία θα απαγγελθούν οι κατηγορίες στον 22χρονο θα γίνει την Τρίτη στις 21:00 (ώρα Ελλάδος).

Ο Ρόμπινσον αρνείται να συνεργαστεί

Μόλις απαγγελθούν οι κατηγορίες στον 22χρονο, ο Ρόμπινσον αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον της κάμερας για μια εικονική ακροαματική διαδικασία, ενώ ο ίδιος κρατείται κρατείται χωρίς εγγύηση και δεν είναι σαφές αν έχει δικηγόρο.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία, μεταξύ των οποίων ένα τουφέκι και πυρομαχικά με χαραγμένα αντιφασιστικά μηνύματα και άλλα συνθήματα που προκύπτουν από δημοφιλή memes, τα οποία βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Παράλληλα, η αστυνομία υποστηρίζει πως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, δεν έχει συνεργαστεί με τις Αρχές, ωστόσο, ο περίγυρός του συμβάλλει στο να συλλέξουν στοιχεία αναφορικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και το κίνητρο του δράστη, το οποίο παραμένει άγνωστο.

«Δεν συνεργάζεται, αλλά όλοι οι γύρω του συνεργάζονται. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Άγνωστο το κίνητρο – «Γκρίζα ζώνη οι πεποιθήσεις του»

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News Channel ότι τα στοιχεία DNA συνδέουν τον Ρόμπινσον με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από ένα τουφέκι που βρέθηκε κοντά στον χώρο του Πανεπιστημίου και ένα κατσαβίδι που βρέθηκε στην οροφή από όπου πυροβολήθηκε το θανάσιμο χτύπημα.

Πριν από τον πυροβολισμό, ο Ρόμπινσον έγραψε σε ένα σημείωμα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι θα το έκανε, σύμφωνα με τον Πατέλ.

Οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν το κίνητρο για την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα την Κυριακή, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν στην πορεία.

Παράλληλα, ο Σπένσερ Κοξ επεσήμανε πως όσοι γνωρίζουν τον Ρόμπινσον λένε ότι οι πολιτικές του απόψεις μετατοπίστηκαν προς τα αριστερά τα τελευταία χρόνια και ότι περνούσε πολύ χρόνο στο deep web – κάτι που έχει υποστηρίξει τόσο η κυβέρνηση όσο και η αστυνομία. Ωστόσο, οι πεποιθήσεις του παραμένουν μία «γκρίζα ζώνη» για τις Αρχές.

Ένα από τα άτομα που συνομιλούν με τους ερευνητές είναι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση, σύμφωνα με τον Κοξ που σημείωσε ότι ο συγκάτοικος είναι «άνδρας που μεταβαίνει σε γυναίκα».

Ερωτηθείς για το εάν η ταυτότητα φύλου του συγκάτοικου έχει σημασία για την έρευνα, ο κυβερνήτης ανέφερε: «Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Είναι εύκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα από αυτό, οπότε έχουμε τα κάλυκα, άλλα εγκληματολογικά στοιχεία που έρχονται. Και προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα».

Η ερώτηση προκύπτει μετά τα χαραγμένα μηνύματα που εντοπίστηκαν σε τέσσερις κάλυκες. Ένα μήνυμα, σύμφωνα με το έντυπο ένορκης κατάθεσης έγραφε: «Hey fascist! CATCH!» (Γεια φασίστα! ΠΙΑΣΕ ΤΟ!), με ακολουθία ενός συνδυασμού από βέλη, που φαινόταν να αναφέρεται σε μια ακολουθία κουμπιών που απελευθερώνει μια βόμβα σε ένα δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, το οποίο όμως είναι δημοφιλές και στους κύκλους της ακροδεξιάς.

Σε έναν άλλο κάλυκα το μήνυμα έγραφε: «If you read this, you are GAY Lmao» (Αν το διαβάζεις, είσαι Γκέι, Lmao).

O συσχετισμός με το κίνημα Groypers

Ορισμένοι έχουν συνδέσει τον Ρόμπινσον με το κίνημα των Groypers – μια ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερη, και συχνά ρατσιστική κίνηση που σχετίζεται με τον Νικ Φουέντες, Αμερικανό σχολιαστή και ακτιβιστή, γνωστό για τις ακραίες θέσεις του για τον εθνοκεντρισμό και την υπεροχή της λευκής φυλής. Παράλληλα, είναι αντίθετος με τις πολιτικές πολυπολιτισμικότητας και ενσωμάτωσης μεταναστών, ειδικά από χώρες μη λευκές.

Οι Groypers είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό κίνημα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, ιδέες κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και πίστη στη λευκή υπεροχή του Νiκ Φουέντες, οι οποίοι όμως αντιτίθενται στις παραδοσιακές πολιτικές της mainstream δεξιάς, την οποία κατηγορούν ότι δεν έχει αρκετά ή καθαρές συντηρητικές πολιτικές.

Οι Groypers χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και τα memes για να προσελκύσουν τις θέσεις τους, που έχουν θεωρηθεί ρατσιστικές και επικίνδυνες. Ο συσχετισμός του Ρόμπινσον με το κίνημα έγκειται σε ορισμένες από τις φράσεις που έγραφαν, όπως το «Hey fascist! CATCH!» , που αναφέρθηκε προηγουμένως και επίσης περιλαμβάνεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι και την κοινότητα Helldivers.

Στο μικροσκόπιο άτομα από το gaming chat του υπόπτου

Περισσότερα από 20 άτομα που συμμετείχαν στο gaming chat του υπόπτου Τάιλερ Ρόμπινσον πρόκειται να ανακριθούν, δήλωσε ο επικεφαλής του FBI, Πατέλ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι ρώτησε αν ο Ρόμπινσον έδρασε μόνος του στη δολοφονία του Κερκ. Ο Πατέλ απάντησε ότι οι αρχές ανακρίνουν ήδη πρόσωπα από το chat στο Discord, όπου ο ύποπτος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, και παραδέχτηκε πως «ναι» είναι πιθανό να υπήρξαν και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Ο Πατέλ τόνισε ότι οι ερευνητές θα μιλήσουν με «όλους όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο Discord chat» και θα ακολουθήσουν «κάθε πιθανό στοιχείο». Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για περίπου 20 άτομα, απάντησε ότι ο αριθμός είναι «πολύ μεγαλύτερος».

Κατηγορίες για πολιτικές εκκαθαρίσεις στο FBI

Στη διάρκεια της ίδιας ακρόασης, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς εξέφρασε ανησυχία ότι το FBI έχει πολιτικοποιηθεί. Ανέφερε ότι ο Πατέλ έχει «ξεκαθαρίσει το τοπίο», απομακρύνοντας στελέχη που είχαν ασχοληθεί με έρευνες γύρω από τον πρώην πρόεδρο Τραμπ.

Τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι, που απολύθηκαν τον περασμένο μήνα, μήνυσαν τον Πατέλ υποστηρίζοντας ότι η απόλυσή τους έγινε για πολιτικούς λόγους και κατόπιν οδηγιών του Λευκού Οίκου. Ο ίδιος είπε ότι διαφωνεί με μεγάλο μέρος των ισχυρισμών, αλλά επικαλέστηκε τη συνεχιζόμενη δικαστική διαδικασία ως λόγο που δεν μπορεί να απαντήσει λεπτομερώς.

Ο Ρεπουμπλικανός Τζος Χόλεϊ εστίασε επίσης στη δολοφονία του Κερκ, ρωτώντας αν η επίθεση συνδέεται με εχθρότητα απέναντι στους Χριστιανούς. Ο Πατέλ απάντησε ότι οι πιο στενοί άνθρωποι του υπόπτου είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τις πεποιθήσεις και την ιδεολογία του.

