Με τις «ευλογίες» των ΗΠΑ και η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης – «Θα σεβαστούμε την απόφαση του Ισραήλ» λέει ο Αμερικανός πρέσβης

Σθεναρές στη στήριξή τους στο Ισραήλ παραμένουν οι ΗΠΑ, όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα Μάικ Χάκαμπι, την ώρα που με τη συνεχή υποστήριξη τους, το καθεστώς Νετανιάχου εντείνει τις επιθέσεις γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων.

Ο κ. Χάκαμπι τόνισε ότι αν η Ιερουσαλήμ επεκτείνει την κυριαρχία της στη Δυτική Όχθη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σεβαστούν την απόφαση και δεν θα υπαγορεύσουν όρους. Ο ίδιος απέρριψε μάλιστα τον όρο «Δυτική Όχθη», λέγοντας ότι είναι πιο ακριβές να αποκαλείται Ιουδαία και Σαμάρεια, όπως αναφέρεται στη Βίβλο.

Σε συνέντευξή του στη Jerusalem Post, ο Αμερικανός πρεσβευτής, ερωτηθείς πώς θα αντιδρούσε η Ουάσιγκτον σε πιθανή επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη, κίνηση που οι επικριτές στο εξωτερικό χαρακτηρίζουν προσάρτηση, απάντησε: «Σεβόμαστε το Ισραήλ ως κυρίαρχο έθνος, δεν πρόκειται να του πούμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει.»

US Ambassador Mike Huckabee hinted that if Israel decides to apply sovereignty in parts of the West Bank, the United States would respect that decision and would not dictate terms to Jerusalem.https://t.co/hiTLvdUpMP — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 16, 2025

«Κάποιες φορές μπορεί να διαφωνούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι δικαίωμά τους. Είναι ένα κυρίαρχο κράτος και έχουν κάθε λόγο να πουν “διαφωνούμε”. Σεβόμαστε τον εταίρο μας», υπογράμμισε ο Χάκαμπι.

Ο ίδιος περιέγραψε τη σχέση ΗΠΑ–Ισραήλ ως μοναδική σε βάθος και εμπιστοσύνη. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φίλους και συμμάχους, αλλά μόνο έναν πραγματικό εταίρο», τόνισε, επισημαίνοντας τα επίπεδα συνεργασίας στις μυστικές υπηρεσίες, στον στρατιωτικό εξοπλισμό και λογισμικό, καθώς και στην επικοινωνία και τον συντονισμό, «που δεν υπάρχουν με καμία άλλη χώρα».

«Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους παραβιάζει τις Συμφωνίες του Όσλο»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μονομερούς διεθνούς αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους στα Ηνωμένα Έθνη, ο Χάκαμπι δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον καλεί τις κυβερνήσεις να αποφύγουν αυτόν τον δρόμο.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους παραβιάζει τις Συμφωνίες του Όσλο, υποστηρίζει ο Χάκαμπι.

«Όχι μόνο διαφωνούμε, αλλά καλούμε μετ’ επιτάσεως τα έθνη να μην το κάνουν», είπε. «Πρώτον, αυτό παραβιάζει το Όσλο. Είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει παλαιστινιακό κράτος.»

Ο Χάκαμπι απέρριψε επίσης τον όρο «Δυτική Όχθη», χαρακτηρίζοντάς τον ανακριβή και αποκομμένο από το ιστορικό πλαίσιο της γης. «Δυτική Όχθη είναι ένας πολύ σύγχρονος, ασαφής όρος», είπε. «Είναι πιο ακριβές να αποκαλούμε τα εδάφη Ιουδαία και Σαμάρεια, όρος που πάει πίσω δύο ή τρεις χιλιάδες χρόνια, και το 80% της Βίβλου αφορά την Ιουδαία και τη Σαμάρεια.»

Ο πρεσβευτής συνέδεσε τις δηλώσεις του με τη γενικότερη αμερικανική στάση για την Ιερουσαλήμ, κάνοντας αναφορά στην Πόλη του Δαβίδ.

Είπε ότι τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν την άποψη πως η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ. «Την χαρακτηρίσαμε μνημείο αμερικανικής κληρονομιάς, όχι απλώς ως έναν ισραηλινό χώρο», είπε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ιερουσαλήμ «την αδιαμφισβήτητη και αδιαίρετη πρωτεύουσα του εβραϊκού κράτους».

Υπενθύμισε μάλιστα την πρώτη θητεία Τραμπ, όταν η Ουάσιγκτον αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και μετέφερε εκεί την πρεσβεία της.

