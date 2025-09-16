Αλλάζει τις ισορροπίες η σφαγή στη Γάζα: Αγριεύει η Αίγυπτος, αποκάλεσε «εχθρό» το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια – Aπό γη και αέρα το σφυροκόπημα του IDF

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «εχθρό». Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης πριν από 46 χρόνια, δήλωσε αξιωματούχος της αιγυπτιακής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα ο στρατός του Ισραήλ ξεκινούσε το «κύριο» μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, συνεχίζοντας το έργο της ισοπέδωσης της πόλης, προκαλώντας δεκάδες θύματα ως τώρα.παρά τη διεθνή κατακραυγή και τον χαρακτηρισμό του ΟΗΕ ως «γενοκτονία».

Στην ομιλία του στη Ντόχα χθες Δευτέρα, ο αλ Σίσι δήλωσε: «Οι θέσεις μας πρέπει να αλλάξουν την άποψη μας για τον εχθρό, ώστε να μπορεί να δει ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο».

Ο Ντία Ρασβάν, επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, του επίσημου οργανισμού μέσων ενημέρωσης της Αιγύπτου, τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Αιγύπτιος αρχηγός κράτους χρησιμοποίησε τη λέξη «εχθρός» για να περιγράψει το Ισραήλ μετά το 1977, όταν ο τότε πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ.

Δύο χρόνια αργότερα, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, με τη Συμφωνία Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Ρασβάν τόνισε αργά χθες στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Extra News ότι «ένας φίλος δεν απειλεί την εθνική σου ασφάλεια» και η Αίγυπτος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» την απειλή του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Χθες διεξήχθη η έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής στην Ντόχα μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ κατά μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς στην Ντόχα την περασμένη εβδομάδα.

Άραβες και Ισλαμιστές ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι να εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής». «Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», τόνισε ο αλ Θάνι.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος ενεργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες, η Αίγυπτος δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και επανέλαβε την κατηγορία της ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, συνεχίζοντας να εντείνει την κριτική της για τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να φύγουν.

Ο στρατός του Ισραήλ προχωρεί προς το κέντρο της πόλης της Γάζας

Με τη φράση «ξεκίνησε η καταστροφή της τρομοκρατικής υποδομής στη Γάζα», ο Ισραηλινός στρατός, παρά τη διεθνή κατακραυγή και τον χαρακτηρισμό του ΟΗΕ ως «γενοκτονία» των όσων συμβαίνουν στον θύλακα, συνεχίζει το έργο της ισοπέδωσης της πόλης της Γάζας, προκαλώντας δεκάδες θύματα ως τώρα.

⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II



In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.



Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x — Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

Τουλάχιστον σαράντα ένας είναι οι νεκροί από την επιχείρηση του Ισραήλ που άρχισε το πρωί της Τρίτης, και δεκάδες οι τραυματίες, με γυναίκες και παιδιά να βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων. «Βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ αξιωματούχοι του διαβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση θα κρατήσει όσο χρειαστεί μέχρι να εξοντωθεί η Χαμάς από την περιοχή. Ισχυρίζονται, δε, ότι περίπου 2.000 με 3.000 μέλη της Χαμάς βρίσκονται ακόμη στην πόλη της Γάζας και ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των στρατιωτών στην πόλη θα γίνει σταδιακά, καθώς οι χερσαίες δυνάμεις προχωρούν ήδη προς το κέντρο της.

Απειλή θανάτου σε ολόκληρη τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι στρατιωτικές μονάδες – αποτελούμενες από στρατιώτες και εφέδρους – «επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζα» στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «Επιχείρησης Άρματα του Γεδεών II». Επίσης, ανέφερε ότι διαθέτει μονάδες που επιχειρούν «στη ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων» με το Ισραήλ και στις περιοχές Ράφα και Χαν Γιούνις της Γάζας. Την περασμένη εβδομάδα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε «περισσότερους από 850 τρομοκρατικούς στόχους και εκατοντάδες τρομοκράτες στην πόλη της Γάζας», προσέθεσε ο IDF.

Παλαιστίνιοι δήλωσαν στο BBC ότι αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω όλα τους τα υπάρχοντα, καθώς η περιοχή βιώνει τη μεγαλύτερη μαζική εκτόπιση από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας τον περασμένο μήνα. Το Ισραήλ έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή για τους πολίτες που επιθυμούν να διαφύγουν. Κάποιοι έχουν καταφύγει στη μετακίνηση από τη μια γειτονιά στην άλλη, ή ακόμα και από τον ένα δρόμο στον άλλο, αναζητώντας ασφάλεια, ενώ κάποιοι πιστεύουν πλέον ότι η απειλή θανάτου είναι η ίδια σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Διεθνείς πιέσεις στο Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, η Downing Street αναφέρει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες του Κατάρ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Γαλλίας και του Καναδά τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, συζήτησαν την «απαράδεκτη επίθεση» του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα την περασμένη εβδομάδα και συμφώνησαν να «διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους» για να τερματίσουν τον κύκλο βίας στην περιοχή.

Οι ηγέτες συζήτησαν την «απαράδεκτη κατάσταση στη Γάζα» και δήλωσαν ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την επίγεια επίθεσή του και να επιτρέψει αμέσως την άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός και της απελευθέρωσης των ομήρων», πρόσθεσαν. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αργότερα αυτό το μήνα, οπότε το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς έχουν δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, αντέδρασε στην επίγεια επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, λέγοντας ότι «είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η σφαγή πρέπει να σταματήσει» και καταδικάζοντας την επίθεση ως «απολύτως και εντελώς απαράδεκτη». «Όλος ο κόσμος φωνάζει για ειρήνη. Οι Παλαιστίνιοι, οι Ισραηλινοί φωνάζουν για ειρήνη. Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό, και αυτό που βλέπουμε είναι μια περαιτέρω κλιμάκωση που είναι απολύτως και εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Διαδήλωση έξω από το σπίτι του Νετανιάχου

Εν τω μεταξύ, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων έθεσε εαυτόν σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» μετά την έναρξη της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα, στήνοντας καταυλισμό έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Η απόφαση ακολουθεί τη χθεσινή αυθόρμητη συγκέντρωση συγγενών ομήρων έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, μόλις έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε η επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας.

«Μετά τις αναφορές για είσοδο αρμάτων μάχης και μαζικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, οι οικογένειες των ομήρων, τρομοκρατημένες για την τύχη των αγαπημένων τους, συγκεντρώθηκαν αργά τη νύχτα στην οδό Άζα, φωνάζοντας για τη διάσωσή τους», αναφέρει το Φόρουμ, που εκπροσωπεί τους περισσότερους συγγενείς. Οι οικογένειες εκφράζουν την αγωνία τους ότι η επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας θα θέσει σε θανάσιμο κίνδυνο τους ομήρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 48 όμηροι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου 20 θεωρείται ότι βρίσκονται ακόμα εν ζωή.

Το Φόρουμ τονίζει ότι η συγκέντρωση «θα παραμείνει εκεί έως ότου ο Νετανιάχου ακούσει και υλοποιήσει τη βούληση του λαού — την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων και το τέλος του πολέμου». Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι κάθε βράδυ στις 7:30 μ.μ. θα πραγματοποιούνται διαδηλώσεις.

«Σταματήστε τη σφαγή»: Καταδίκη ΟΗΕ και ΕΕ κατά της νέας ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα

ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με ανακοινώσεις τους καταδικάζουν την νέα επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός στην πόλη της Γάζας, η οποία προκαλεί για ακόμη φορά μια διεθνή κατακραυγή κατά του Ισραήλ για τον πόλεμό του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την χερσαία επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε σήμερα, τονίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς και άλλων.

«Στο μόνο που πάει το μυαλό μου είναι στο τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες, για τα υποσιτισμένα παιδιά, για τα άτομα με αναπηρίες, αν δεχθούν ξανά επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να πω ότι η μόνη απάντηση σε αυτό είναι: σταματήστε τη σφαγή», δήλωσε ο Τουρκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Παλαιστίνιοι, Ισραηλινοί ουρλιάζουν για ειρήνη. Όλοι θέλουν να σταματήσει αυτό, και αυτό που βλέπουμε είναι μια περαιτέρω κλιμάκωση που είναι εντελώς απαράδεκτη», πρόσθεσε.

«Καλώ το Ισραήλ να σταματήσει την αδικαιολόγητη καταστροφή της Γάζας».

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Ο Τουρκ δεν χρησιμοποίησε τον όρο αυτό (σ.σ. γενοκτονία), αλλά βρίσκεται υπό «πίεση» να το κάνει.

Σε ερώτηση που δέχθηκε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ αν θα σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει τη λέξη γενοκτονία για να περιγράψει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, ο Τουρκ απάντησε: «Βλέπουμε τη συσσώρευση εγκλημάτων πολέμου μετά από εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Θέλω να πω, εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει αν πρόκειται για γενοκτονία ή όχι και βλέπουμε τα στοιχεία να αυξάνονται».

Καταδίκη Βρυξελλών, χωρίς ορατή κοινή δράση των 27

Από τις στις Βρυξέλλες, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε πως η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας θα προκαλέσει «περισσότερη καταστροφή, περισσότερους θανάτους και περισσότερη εκτόπιση» του πληθυσμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «έχει επανειλημμένα παροτρύνει το Ισραήλ να μην κλιμακώσει την επιχείρησή του στην πόλη της Γάζας (…) Έχουμε καταστήσει σαφές ότι αυτό θα επιδεινώσει επίσης την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άνουαρ Ελ Ανουνί.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κλιμάκωσε την κριτική της την περασμένη εβδομάδα κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, προτείνοντας κυρώσεις κατά ορισμένων «εξτρεμιστών» υπουργών και «μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ» στο εμπόριο.

Αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν επίσημα αύριο Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη που είναι βαθιά διχασμένα για το θέμα. Λόγω των διαφορών μεταξύ των 27 κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται τακτικά για αδράνεια όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα.

Αντιμέτωπες με αυτή την αδράνεια , αρκετές χώρες αποφάσισαν να αναλάβουν δράση μόνες τους. Το Βέλγιο αποφάσισε, επομένως, να επιβάλει μονομερώς μια σειρά κυρώσεων (οικονομικών, προξενικών) κατά του Ισραήλ και ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, έχουν επίσης σχεδιάσει να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης στο περιθώριο της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του το Λονδίνο καταδίκασε την νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας χαρακτηρίζοντας την «εντελώς ανεύθυνη και απαράδεκτη». «Αυτό θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς ομήρους» που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, ζητώντας «άμεση» κατάπαυση του πυρός.

