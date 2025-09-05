search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

05.09.2025 20:15

Ανεβάζει τους τόνους η Αίγυπτος κατά του Ισραήλ: Το κατηγορεί για γενοκτονία και υπόσχεται να εμποδίσει τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας

Η Αίγυπτος δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και επαναλαμβάνει την κατηγορία της ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, συνεχίζοντας να εντείνει την κριτική της για τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να φύγουν.

«Ο εκτοπισμός δεν αποτελεί επιλογή και αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι σε δημοσιογράφους στη Λευκωσία.

«Ο εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος του παλαιστινιακού σκοπού και δεν υπάρχει κανένας νομικός ή ηθικός ή δεοντολογικός λόγος για να εκδιωχθούν οι άνθρωποι από την πατρίδα τους», είπε.

«Αυτό που συμβαίνει επί τόπου ξεπερνά κατά πολύ τη φαντασία. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη εκεί, μαζικές δολοφονίες αμάχων, τεχνητή λιμοκτονία που δημιουργήθηκε από τους Ισραηλινούς», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι προκαλεί λιμό στη Γάζα και διαπράττει γενοκτονία εκεί, λέγοντας ότι καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει την ανθρωπιστική βοήθεια και να αποφύγει θύματα μεταξύ των αμάχων. Κατηγορεί τη Χαμάς για τις μάχες μεταξύ των άμαχων πληθυσμών και την κατηγορεί ότι κλέβει βοήθεια.

Το 40% της Πόλης της Γάζας ελέγχει το Ισραήλ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στην πόλη της Γάζας στις 10 Αυγούστου, με σχέδιο όπως λέει ο Νετανιάχου να νικήσει τους μαχητές της Χαμάς στο τμήμα της Γάζας όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες πολέμησαν με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα στα αρχικά στάδια του πολέμου. Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει τώρα περίπου το 40% της πόλης της Γάζας, δήλωσε χθες, Πέμπτη, εκπρόσωπος του στρατού.

Ένα μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας μετατράπηκε σε ερείπια τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2023. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο, και εκατοντάδες χιλιάδες πιστεύεται ότι επέστρεψαν για να ζήσουν στα χαλάσματα των σπιτιών τους, ιδιαίτερα αφότου το Ισραήλ διέταξε να φύγουν από άλλες περιοχές και εξαπέλυσε επιθέσεις αλλού.

