Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

Αποστασιοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις δηλώσεις της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου Τερέζα Ριμπέρα, η οποία χαρακτήρισε τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία, όπως γράφει το Politico.

«Δεν εναπόκειται στην Επιτροπή να κρίνει για αυτό το ζήτημα και τον ορισμό, αλλά στην πραγματικότητα τα δικαστήρια», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, όταν ρωτήθηκε αν η Ριμπέρα μιλούσε εκ μέρους του οργάνου. «Και δεν έχει υπάρξει απόφαση του Κολλεγίου για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό μπορώ να πω».

«Η διαπίστωση του κατά πόσον έχουν διαπραχθεί διεθνή εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και των διεθνών δικαστηρίων, τα οποία ενδέχεται να έχουν δικαιοδοσία. Και ο νομικός χαρακτηρισμός μιας τέτοιας πράξης, μιας πράξης γενοκτονίας, απαιτεί την ορθή διαπίστωση των γεγονότων και την εύλογη νομολογία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Ανουάρ Ελ Ανούνι.

Η Ριμπέρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Sciences Po την Πέμπτη, έγινε η πρώτη ανώτατη αξιωματούχος οργάνου της ΕΕ που χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία» αναφερόμενη στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

«Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αδυναμία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή, ακόμη και όταν οι διαμαρτυρίες εξαπλώνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε στους φοιτητές.

Τα σχόλιά της προκάλεσαν άμεση καταδίκη από το Ισραήλ. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε τα σχόλια της Ριμπέρα ως «αβάσιμους ισχυρισμούς», προσθέτοντας ότι η Ριμπέρα «έχει γίνει φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς».

Η Ριμπέρα υπήρξε μια από τις πιο ένθερμες επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα στις Βρυξέλλες, αλλά η ομιλία της Πέμπτης σηματοδότησε την πρώτη φορά που χρησιμοποίησε ρητά τη λέξη γενοκτονία.

Σε συνέντευξή της στο POLITICO τον Αύγουστο, είπε ότι η πείνα, ο εκτοπισμός και οι δολοφονίες στη Γάζα «μοιάζουν πολύ» με γενοκτονία και κάλεσε την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο κοντινό Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πολίτες.

