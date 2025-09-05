Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης συνέλαβαν 475 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της Hyundai στην Τζόρτζια

Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης συνέλαβαν 475 εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις της Hyundai στην Τζόρτζια την Πέμπτη, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων.

In a large-scale immigration enforcement sweep at a Hyundai facility in Georgia on Thursday, 475 immigrants suspected of living and working in the U.S. illegally were detained. https://t.co/TnmWngv3Wy — CBS News (@CBSNews) September 5, 2025

Πολλοί από τους συλληφθέντες είχαν προσωρινές βίζες για τουρισμό και επαγγελματικά ταξίδια που δεν είναι εξουσιοδοτημένες για εργασία, συμπεριλαμβανομένων Νοτιοκορεατών υπηκόων, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

DHS & ICE Shut Down The Hyundai Plant Near Savannah Georgia



The Raid Netted 450 Illegals



I Voted For This‼️ pic.twitter.com/MCYaaJFzKD September 5, 2025

