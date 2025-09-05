Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης συνέλαβαν 475 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της Hyundai στην Τζόρτζια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης συνέλαβαν 475 εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις της Hyundai στην Τζόρτζια την Πέμπτη, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων.
Πολλοί από τους συλληφθέντες είχαν προσωρινές βίζες για τουρισμό και επαγγελματικά ταξίδια που δεν είναι εξουσιοδοτημένες για εργασία, συμπεριλαμβανομένων Νοτιοκορεατών υπηκόων, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.
