Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον πολυώροφο πύργο της Γάζας – «Ανοίγουν οι πύλες της κόλασης» (Video)

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι «πύλες της κόλασης» ανοίγουν στη Γάζα, καθώς ο στρατός καταστρέψε έναν ψηλό πύργο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας και λέει ότι θα στοχεύσει περισσότερα πολυώροφα κτίρια, εντείνοντας την εκστρατεία του για την κατάληψη του ελέγχου της πρωτεύουσας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τον 12όροφο Πύργο Μουστάχα στην πόλη της Γάζας την Παρασκευή, αφού έδωσαν μόλις 15 λεπτά προειδοποίηση στους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν την περιοχή.

Israeli forces attacked and destroyed the 12-storey Mushtaha Tower in Gaza City on Friday, after giving just 15 minutes’ warning for Palestinians to evacuate the area.



The building is located near a displacement camp where Palestinians are sheltering in tents. pic.twitter.com/9pwpA6MKR2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 5, 2025

Το κτίριο βρίσκεται κοντά σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων όπου Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει σε σκηνές.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 44 ανθρώπους σε όλη τη Γάζα την Παρασκευή, με τουλάχιστον επτά παιδιά να σκοτώνονται σε επιθέσεις στην πόλη της Γάζας.

Η αλλαγή τακτικής έχει προκαλέσει φόβο στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας.

«Τα νέα για το ότι το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει πύργους και πολυκατοικίες είναι τρομακτικά. Όλοι είναι φοβισμένοι και δεν ξέρουν πού να πάνε», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο 45χρονος Ahmed Abu Wutfa, ο οποίος ζει στο μερικώς κατεστραμμένο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου των συγγενών του στη δυτική πόλη της Γάζας.

The demolition of the towers in Gaza began just minutes ago. The occupation forces have blown up what was left of the Mushtaha Tower.



They are now threatening to bomb and destroy what remains of the towers in Gaza. They want to completely wipe Gaza off the map. Even these… pic.twitter.com/g9jQgw6NYP September 5, 2025

«Τα παιδιά μου είναι τρομοκρατημένα, όπως και εγώ. Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος – ελπίζουμε μόνο ότι ο θάνατος θα έρθει γρήγορα».

Ένα νεαρό αγόρι που ήταν μάρτυρας της επίθεσης είπε στο Al Jazeera ότι έκανε ουρά περιμένοντας φαγητό όταν η επίθεση έπληξε τον κοντινό Πύργο.

«Τώρα έχει γίνει σκόνη», είπε. «Μας είπαν ότι τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη θα χτυπούσαν. Συνεχίσαμε να περιμένουμε φαγητό – θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε από ισραηλινούς πυραύλους παρά από πείνα».

Israeli army publishes a map (L) promising to deliver the same fate as Mushtaha tower’s (R) to dozens of buildings across West Gaza. Note the sea of tents around the targeted building. Families are starved & exhausted. They also know there is no safe place in Gaza. pic.twitter.com/KMyRFvZlyw September 5, 2025

Την ίδια ώρα έχει εκδοθεί ξεχωριστή εντολή εκκένωσης για ένα άλλο κτίριο.

Η τελευταία εντολή εκκένωσης, «προκαλεί χάος» στην πόλη, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι «όλοι έχουν γίνει στόχος».

«Όλοι τώρα πιστεύουν ότι θα είναι μια πολύ βίαιη μέρα», δήλωσε ο Μαχμούντ, σημειώνοντας ότι πολλοί αναζητούν κάλυψη σε μέρη της πόλης που ελπίζουν ότι αντιμετωπίζουν λιγότερο άμεσο κίνδυνο – μερικές φορές μόλις μια γειτονιά μακριά.

The moment Israeli fighter jets showered the Mushtaha Tower in Gaza City with missiles this afternoon, reducing it to rubble and displacing hundreds of its residents as well as many others who had sought refuge nearby. pic.twitter.com/6d1Ip3FU1X — Quds News Network (@QudsNen) September 5, 2025

Οι επιλογές τους για εκκένωση «είναι πολύ περιορισμένες», είπε. Οι άνθρωποι μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν χώρο σε μια άλλη γειτονιά στην πόλη της Γάζας ή να κάνουν το κουραστικό ταξίδι προς την κεντρική Γάζα, όπου ο χώρος και οι πόροι περιορίζονται όλο και περισσότερο.

