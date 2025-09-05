search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 18:54

Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον πολυώροφο πύργο της Γάζας – «Ανοίγουν οι πύλες της κόλασης» (Video)

05.09.2025 18:54
pyrgos gaza

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι «πύλες της κόλασης» ανοίγουν στη Γάζα, καθώς ο στρατός καταστρέψε έναν ψηλό πύργο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας και λέει ότι θα στοχεύσει περισσότερα πολυώροφα κτίρια, εντείνοντας την εκστρατεία του για την κατάληψη του ελέγχου της πρωτεύουσας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τον 12όροφο Πύργο Μουστάχα στην πόλη της Γάζας την Παρασκευή, αφού έδωσαν μόλις 15 λεπτά προειδοποίηση στους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν την περιοχή.

Το κτίριο βρίσκεται κοντά σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων όπου Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει σε σκηνές.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 44 ανθρώπους σε όλη τη Γάζα την Παρασκευή, με τουλάχιστον επτά παιδιά να σκοτώνονται σε επιθέσεις στην πόλη της Γάζας.

Η αλλαγή τακτικής έχει προκαλέσει φόβο στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας.

«Τα νέα για το ότι το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει πύργους και πολυκατοικίες είναι τρομακτικά. Όλοι είναι φοβισμένοι και δεν ξέρουν πού να πάνε», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο 45χρονος Ahmed Abu Wutfa, ο οποίος ζει στο μερικώς κατεστραμμένο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου των συγγενών του στη δυτική πόλη της Γάζας.

«Τα παιδιά μου είναι τρομοκρατημένα, όπως και εγώ. Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος – ελπίζουμε μόνο ότι ο θάνατος θα έρθει γρήγορα».

Ένα νεαρό αγόρι που ήταν μάρτυρας της επίθεσης είπε στο Al Jazeera ότι έκανε ουρά περιμένοντας φαγητό όταν η επίθεση έπληξε τον κοντινό Πύργο.

«Τώρα έχει γίνει σκόνη», είπε. «Μας είπαν ότι τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη θα χτυπούσαν. Συνεχίσαμε να περιμένουμε φαγητό – θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε από ισραηλινούς πυραύλους παρά από πείνα».

Την ίδια ώρα έχει εκδοθεί ξεχωριστή εντολή εκκένωσης για ένα άλλο κτίριο.

Η τελευταία εντολή εκκένωσης, «προκαλεί χάος» στην πόλη, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι «όλοι έχουν γίνει στόχος».

«Όλοι τώρα πιστεύουν ότι θα είναι μια πολύ βίαιη μέρα», δήλωσε ο Μαχμούντ, σημειώνοντας ότι πολλοί αναζητούν κάλυψη σε μέρη της πόλης που ελπίζουν ότι αντιμετωπίζουν λιγότερο άμεσο κίνδυνο – μερικές φορές μόλις μια γειτονιά μακριά.

Οι επιλογές τους για εκκένωση «είναι πολύ περιορισμένες», είπε. Οι άνθρωποι μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν χώρο σε μια άλλη γειτονιά στην πόλη της Γάζας ή να κάνουν το κουραστικό ταξίδι προς την κεντρική Γάζα, όπου ο χώρος και οι πόροι περιορίζονται όλο και περισσότερο.

Διαβάστε επίσης:

Παραδοχή Μερτς: «Δεν είμαστε σε θέση να πιέσουμε επαρκώς τον Πούτιν» – Απογοητευμένος από την «αδυναμία της Ευρώπης» 

Ουκρανία: Ουδέτερη ζώνη με στρατεύματα εκτός ΝΑΤΟ στήνει ο Τραμπ – Το σχέδιο εγγυήσεων, το αγκάθι και ο ρόλος της Τουρκίας

Βρετανία: Διπλό πλήγμα για τον Στάρμερ – Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και η υπουργός επενδύσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos-546
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ

gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

neymar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

ORLANDO_BLOOM210825
LIFESTYLE

Ο Ορλάντο Μπλουμ σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Κέιτι Πέρι και δηλώνει «ευγνώμων»

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Έκανε copy paste τα δελτία τύπου μας και τις προτάσεις Ανδρουλάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:15
famellos-546
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ

gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

neymar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

1 / 3