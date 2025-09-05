search
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στοχεύει πολυώροφα κτήρια στη Γάζα

05.09.2025 15:00
gaza-vomvardismos

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα θα στοχοθετήσει πολυώροφα κτήρια, που έχουν μετατραπεί όπως υποστήριξε σε “τρομοκρατικές υποδομές”, στην πόλη της Γάζας τις επόμενες ημέρες, πριν από την έναρξη της επιχείρησης που έχει αναγγείλει προκειμένου να καταλάβει την πόλη.

“Τις επόμενες ημέρες, ο στρατός θα πραγματοποιήσει ακριβή και στοχευμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών υποδομών που συνιστούν άμεση απειλή για τους στρατιώτες”, ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι πολυώροφα κτήρια θα τεθούν ιδιαίτερα στο στόχαστρο.

Πριν από τα πλήγματα θα ληφθούν πολλά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί όσο είναι δυνατό ο κίνδυνος να προκληθούν θύματα μεταξύ των αμάχων, κυρίως στοχευμένες προειδοποιήσεις, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και ενισχυμένες πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

