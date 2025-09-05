Βρετανία: Διπλό πλήγμα για τον Στάρμερ – Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και η υπουργός επενδύσεων

Κλυδωνίζεται η βρετανική κυβέρνηση μετά τη δεύτερη παραίτηση μέσα στην ίδια μέρα δύο μελών της, με την υπουργό Επενδύσεων Πόπι Γκούσταφσον να ακολουθεί την αναπληρώτρια πρωθυπουργό Άντζελα Ρέινερ στην έξοδο.

Η υπουργός Επενδύσεων Πόπι Γκούσταφσον παραιτήθηκε την Παρασκευή, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας είχε ενταχθεί στην κυβέρνηση όταν οι Εργατικοί ανέλαβαν την εξουσία πέρυσι και είναι μία από τις συνιδρύτριες της Darktrace, μιας κορυφαίας βρετανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας.

Η Γκούσταφσον, που είχε επιστρατευθεί για να βοηθήσει στην προσέλκυση παγκόσμιων επενδυτών στη Βρετανία, αποχωρεί μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την άφιξη επιχειρηματιών και επενδυτών από όλο τον κόσμο στο Μπέρμιγχαμ, για να ακούσουν την επενδυτική πρόταση της χώρας σε μια σημαντική σύνοδο κορυφής.

Η αποχώρησή της έρχεται μετά από εκείνη της αναπληρώτριας του Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ, η οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση της έπειτα από μια καταδικαστική έρευνα για τα οικονομικά της.

Angela Rayner resigns after underpaying tax on Hove flat https://t.co/ESbyUAmjOJ September 5, 2025

Νωρίτερα φέτος, η Γκούσταφσον βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχου, αφού το POLITICO αποκάλυψε τον εξπρές διορισμό της στη Βουλή των Λόρδων προκειμένου να αναλάβει τη θέση, παρά την εμπλοκή της σε δύο πολύπλοκες και σοβαρές υποθέσεις απάτης. Δύο παράγοντες του κλάδου ανέφεραν ότι η Γκούσταφσον είχε αγανακτήσει με τον αργό ρυθμό λειτουργίας της κυβέρνησης και την αδυναμία να λαμβάνονται αποφάσεις.

Μια Βρετανίδα ειδική σε θέματα lobbying, δήλωσε ότι η ομάδα της είχε πάψει να απαντά «εδώ και περίπου μια εβδομάδα» σε προσπάθειες οργάνωσης επαφών με έναν σημαντικό επενδυτή, αν και η ομάδα υπέθετε ότι αυτό οφειλόταν σε γενικές διοικητικές καθυστερήσεις.

Η Γκούσταφσον ήταν επίσης απούσα όταν οι υπουργοί ανακοίνωσαν ένα πακέτο επενδύσεων στη σύνοδο GREAT Futures την Πέμπτη στο Λονδίνο, παρουσία μεγάλης σαουδαραβικής αντιπροσωπείας.

Με οσμή σκανδάλου η παραίτηση Ρέινερ

Η αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος, σε ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Στέγασης (…), καθώς και από τη θέση της αντιπροέδρου του Εργατικού Κόμματος», έγραψε η βουλευτής.

Angela Rayner: Labour's working-class warrior who fell from power https://t.co/BTJ34i4cs9 September 5, 2025

Η Ρέινερ, 45 ετών, είναι η όγδοη και η πιο πρόσφατη αποχώρηση υπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός της είχε προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετες εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές… Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ.

UK Deputy Prime Minister Angela Rayner Resigns over Property Tax Scandalhttps://t.co/duJq8gM0fq — TigermanRoar (@TigermanRoar) September 5, 2025

Ο Στάρμερ απάντησε ότι είναι πολύ λυπημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά τόνισε ότι η Ρέινερ έλαβε τη σωστή απόφαση.

Με τους Εργατικούς να υπολείπονται στις δημοσκοπήσεις από το λαϊκιστικό Reform UK, ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του.

Η απώλεια της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά επειδή η Ρέινερ, κόρη έφηβης μητέρας από την εργατική τάξη που έφθασε σε σε μία από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας των Εργατικών για να διατηρήσει το κόμμα ενωμένο.

Angela Rayner has quit as deputy prime minister and housing secretary and will also step down as Labour’s deputy leader.



Who are the ministers who have left this parliament? pic.twitter.com/U5Ul3tMzSN — Sky News (@SkyNews) September 5, 2025

Κατά καιρούς προβαλλόμενη ως πιθανή διάδοχος του Στάρμερ, η Ρέινερ αναγκάστηκε να απευθυνθεί την Τετάρτη σε ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα, αφού η ίδια παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος σχετικά με την πληρωμή του φόρου.

Σε μια συνέντευξη στην οποία φάνηκε να κοντεύει να δακρύσει, η Ρέινερ περιέγραψε πως δημιούργησε ένα καταπίστευμα για έναν από τους γιους της, ο οποίος έχει διά βίου αναπηρίες λόγω τραυματισμού.

Σε αυτό το καταπίστευμα πούλησε το μερίδιό της από το οικογενειακό της σπίτι στη βόρεια Αγγλία για να πληρώσει για ένα διαμέρισμα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Χοβ της νότιας Αγγλίας, πιστεύοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει τον υψηλότερο συντελεστή φόρου που χρεωνόταν κατά την αγορά δεύτερης κατοικίας.

Αφού έλαβε περαιτέρω νομικές συμβουλές, είπε στη συνέχεια ότι είχε κάνει λάθος και λάμβανε μέτρα για να πληρώσει τον πρόσθετο φόρο.

Η αποχώρηση οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε εκ των οποίων παραιτήθηκαν για αδικοπραγίες, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός κυβερνητικών ανασχηματισμών, από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του τουλάχιστον από το 1979.

