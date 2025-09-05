Βρετανία: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Δούκισσα του Κεντ, Κάθριν Γουόρσλι (photos)

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Δούκισσα του Κεντ, Κάθριν Γουόρσλι (Katharine Lucy Mary Worsley), όπως ανακοίνωσε με «βαθιά θλίψη» το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παρασκευής, «έφυγε ειρηνικά το περασμένο βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της», ενώ οι σημαίες στις βασιλικές κατοικίες, συμπεριλαμβανομένου και του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, κυματίζουν μεσίστιες.

Η Δούκισσα Κάθριν ήταν το γηραιότερο μέλος της Βασιλικής Οικογένειας, σύζυγος του Πρίγκιπα Έντουαρντ, Δούκα του Κεντ, πρώτου ξάδελφου της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ Β‘.

Θα μείνει στη μνήμη ως μια γνώριμη παρουσία στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, όπου παρέδιδε τρόπαια και παρηγορούσε όσους έχαναν – όπως το 1993 τη δακρυσμένη Γιάνα Νοβότνα.

Ο Βασιλιάς Κάρολος, που βρίσκεται στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, ενημερώθηκε για τον θάνατό της το βράδυ της Πέμπτης. Θα ακολουθήσει περίοδος πένθους μέχρι την κηδεία της δούκισσας, με μέλη της βασιλικής οικογένειας να φορούν σκούρα ρούχα και τα στρατεύματα σε δημόσιες υπηρεσίες να φέρουν μαύρα περιβραχιόνια.

«Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και όλα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας συμπαραστέκονται στον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του, θρηνώντας την απώλεια και θυμούμενοι με αγάπη την αφοσίωση της δούκισσας σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνδέθηκε, το πάθος της για τη μουσική και την ενσυναίσθησή της για τους νέους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, απέτισε φόρο τιμής, αναφέροντας πως η Δούκισσα του Κεντ «έφερνε συμπόνια, αξιοπρέπεια και ανθρώπινη ζεστασιά σε κάθε της πράξη».

Η Δούκισσα αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική – υποστήριξε μουσικές φιλανθρωπίες και δίδαξε μουσική σε ένα δημοτικό σχολείο στο Χαλ, όπου οι μαθητές αγνοούσαν τη βασιλική της ταυτότητα και τη γνώριζαν ως «κυρία Κεντ».

Η ημερομηνία της κηδείας της δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι πιθανό να τελεστεί καθολική λειτουργία, σύμφωνα με την πίστη της Δούκισσας.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποια μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παραστούν, καθώς η περίοδος είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με την επικείμενη κρατική επίσκεψη του προέδρου Τραμπ. Ο Πρίγκιπας Χάρι αναμένεται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη εβδομάδα για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Ίσως οι πιο χαρακτηριστικές εικόνες από τη ζωή της Δούκισσας προέρχονται από τις εμφανίσεις της στο Γουίμπλεντον, όπου συχνά έδινε τα βραβεία.

Στάθηκε στο πλευρό της ηττημένης Νοβότνα το 1993 – και πέντε χρόνια αργότερα της παρέδωσε το τρόπαιο όταν εκείνη κατέκτησε τη νίκη.

Η Δούκισσα είχε εκφράσει τη βαθιά της θλίψη όταν η Νοβότνα απεβίωσε από καρκίνο το 2017 σε ηλικία 49 ετών.

Είχε αναφερθεί επίσης ότι η Δούκισσα ήρθε αργότερα σε ρήξη με τις αρχές του Γουίμπλεντον, όταν προσπάθησε να φέρει στο βασιλικό θεωρείο τον 12χρονο γιο μιας φίλης που είχε χάσει τον πατέρα του.

Η Κάθριν Γουόρσλι, όπως γεννήθηκε, προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια γαιοκτημόνων στο Γιόρκσαϊρ και έγινε μέλος της Βασιλικής Οικογένειας το 1961 όταν παντρεύτηκε τον Δούκα του Κεντ, εγγονό του Βασιλιά Γεωργίου Ε’.

Στα παρανυφάκια του γάμου στο καθεδρικό του Γιορκ ήταν η Πριγκίπισσα Άννα, ενώ στην τελετή παρευρέθηκαν η εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος.

Η Δούκισσα ανέλαβε τακτικά βασιλικά καθήκοντα, αλλά χάραξε και δική της πορεία.

Το 1994 ασπάστηκε τον καθολικισμό -η πρώτη βασιλική που το έκανε έπειτα από περισσότερα από 300 χρόνια- λέγοντας πως ήταν «μια προσωπική απόφαση που ωρίμαζε καιρό».

Την υποδέχθηκε στην Καθολική Εκκλησία ο τότε Αρχιεπίσκοπος του Γουέστμινστερ, Καρδινάλιος Μπάζιλ Χιουμ.

Έγινε εθελόντρια στο φιλανθρωπικό έργο για αστέγους «Passage», που είχε ιδρύσει ο Καρδινάλιος Χιουμ και σήμερα υποστηρίζεται ενεργά από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας.

Η Δούκισσα και ο Δούκας του Κεντ απέκτησαν τρία παιδιά, ενώ ένας ακόμη γιος γεννήθηκε νεκρός.

Η απώλεια εκείνη το 1977 την οδήγησε σε περίοδο έντονων συναισθηματικών δυσκολιών. Έμεινε επτά εβδομάδες στο νοσοκομείο με αυτό που τότε το παλάτι περιέγραψε ως «νευρική εξάντληση».

Σε μια εποχή που υπήρχε ελάχιστη συζήτηση για την ψυχική υγεία, αποκάλυψε αργότερα ότι είχε υποφέρει από «οξεία κατάθλιψη».

Η μουσική υπήρξε βασικό κομμάτι της ζωής της – συμμετείχε στη Χορωδία Μπαχ και μιλούσε συχνά για το πόσο τη συγκινούσε.

Οι μουσικές της προτιμήσεις ήταν εκλεκτικές – είχε διαλέξει το Ave Verum Corpus του Μότσαρτ ως αγαπημένο της κομμάτι σε εκπομπή του BBC, αλλά αργότερα δήλωνε και θαυμάστρια της γκάνγκστα ραπ.

Στα επόμενα χρόνια αποσύρθηκε από τη χρήση του τίτλου HRH (Her Royal Highness) και αφοσιώθηκε στη μουσική εκπαίδευση των νέων.

Ως Κάθριν Κεντ, ή «κυρία Κεντ», έζησε μια «διπλή ζωή», διδάσκοντας από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 μουσική στο δημοτικό Wansbeck στο Χαλ, χωρίς μαθητές ή γονείς να γνωρίζουν την ταυτότητά της.

Μιλούσε για ταλαντούχα παιδιά παγιδευμένα στη φτώχεια – περιγράφοντας «γειτονιές με τείχη σαν του Βερολίνου» – και δημιούργησε φιλανθρωπία για να βοηθήσει νέους να έχουν πρόσβαση σε μουσικά όργανα.

Πίστευε στη «δύναμη της μουσικής να δίνει αυτοπεποίθηση» και δήλωνε για την περίοδο που δίδασκε: «Η σύνδεση θα είναι πάντα εκεί. Αγαπώ αυτά τα παιδιά, αγαπώ το Ανατολικό Χαλ, δεν θα είχα μείνει εκεί 13 χρόνια αν δεν το έκανα».

Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Δούκα του Κεντ, 89 ετών, και τα τρία παιδιά τους – δύο γιους και μία κόρη.

