Παραδοχή ήττας από τον Τραμπ: Χάσαμε την Ινδία, την πήρε η «σκοτεινή» Κίνα – Αναφορά και σε απώλεια της… Ρωσίας

«Γίωργο, χάσαμε»: την περίφημη ατάκα του αείμνηστου Γεράσιμου Αρσένη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να περιγράψει την τεράστια διπλωματική – αλλά και προσωπική – ήττα που υπέστη, όταν είδε τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, να χαριεντίζεται με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Πεκίνο.

Αντ’ αυτού, προτίμησε να δώσει δραματικό τόνο στην… απώλεια της Ινδίας από τη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, γράφοντας στο Truth Social ότι «φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή, Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και γεμάτο ευημερία μέλλον μαζί!», μαζί με μια φωτογραφία των τριών ηγετών από την πρόσφατη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Βέβαια, ο Τραμπ παραλείπει να αναφέρει ότι λίγες μόνο ημέρες πριν είχε ανακοινώσει δασμούς 50% στα προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία στις ΗΠΑ, εκ των οποίων το 25% αφορά σε ποινή για συναλλαγές με τη Ρωσία (ουσιαστικά πρόκειται για δευτερογενή κύρωση της Ουάσινγκτον προς το Νέο Δελχί), παρά τις εκκλήσεις του Μόντι για συνεννόηση και διαπραγματεύσεις.

Επίσης, ο Τραμπ παραλείπει να αναφέρει ότι εδώ και πολλούς μήνες έχει επιδοθεί σε ένα ιδιότυπο δασμολογικό πινγκ πονγκ με την Κίνα, αυξομειώνοντας τους δασμούς, απειλώντας για τεράστια αύξησή τους, στη συνέχεια μιλώντας για συνεννόηση και διαπραγματεύσεις και γενικώς ακολουθώντας μια αλλοπρόσαλλη στρατηγική.

Εν πάση περιπτώσει, υπενθυμίζεται ότι η Ινδία παραμένει μέλος της αμυντικής συμμαχίας Quad, μαζί με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να ελέγξει τις εξελίξεις στην περιοχή του ΙνδοΕιρηνικού.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Τρόμος από την πολιτική του Κένεντι κατά των εμβολίων – Τα καταργούν ακόμα και για ιλαρά, πολιομυελίτιδα, κοκκύτη, τέτανο

Πούτιν: Δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα είναι νόμιμος στόχος του ρωσικού στρατού

ΗΠΑ: «Προκλητική ενέργεια» η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού