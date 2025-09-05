«Χιλιάδες ξένα στρατεύματα» περιμένει ο Ζελένσκι στην Ουκρανία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ανάπτυξη χιλιάδων ξένων στρατευμάτων συζητήθηκε στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά την λήξη του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Είναι σημαντικό που συζητάμε όλα αυτά. Ναι, σίγουρα θα είναι χιλιάδες, και όχι μόνο μερικά. Και αυτό είναι ένα γεγονός» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την επίσκεψη του στην πόλη Ούζχοροντ της δυτικής Ουκρανίας.
