Αχαρνές: Ένοπλη ληστεία σε ταξί από τρεις «πελάτες»

Ένοπλη ληστεία, με θύμα έναν οδηγό ταξί σημειώθηκε στις 11:10 το πρωί της Κυριακής (25/5) στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές.

Τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού.

Οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο οδηγός κάλεσε αμέσως μετά το «100» και κατήγγειλε τη ληστεία στις Αρχές.

Παρά τις αναζητήσεις της Αστυνομίας στην περιοχή, οι τρεις δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι. Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός τα ξημερώματα «ξύπνησε» τη Μάνη

Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία – Δύο συλλήψεις

Πατροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 30χρονος δράστης – Πώς έγινε το φονικό (video)