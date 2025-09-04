Βρετανία: Σε δύσκολη θέση ο Στάρμερ μετά την παραδοχή της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Ρέινερ για φοροδιαφυγή

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά την παραδοχή της Άντζελα Ρέινερ ότι δεν κατέβαλε πλήρως τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου (stamp duty) στην αγορά διαμερίσματος στο Hove στη νότια Αγγλία.

Η διαφορά εκτιμάται σε περίπου 40.000 λίρες, με την ίδια να υποστηρίζει ότι ακολούθησε λανθασμένη νομική καθοδήγηση.

Η Ρέινερ, που εκτός από αναπληρώτρια πρωθυπουργός είναι και υπουργός Στέγασης, έχει παραπεμφθεί στον ανεξάρτητο σύμβουλο δεοντολογίας και συνεργάζεται με τις φορολογικές αρχές.

Ο Σταρμερ δήλωσε αποφασισμένος να τη στηρίξει, όμως δέχεται έντονη πίεση από την αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης.

O Guardian τονίζει ότι η ισχυρή θέση της Ρέινερ στο κόμμα καθιστά δύσκολη την απομάκρυνσή της, οι Financial Times αναφέρουν ότι ίσως χάσει το υπουργικό της χαρτοφυλάκιο αν η έρευνα είναι αρνητική, ενώ οι Times υπογραμμίζουν πως ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στη στήριξή της εκτός αν το πόρισμα είναι καταδικαστικό.

