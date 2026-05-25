Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στην Αλφειούσα – Τα αυτοκίνητα πήραν φωτιά (Photos/Video)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Αλφειούσας της Ηλείας, στον δρόμο που οδηγεί προς Καλλίκωμο και Λαδικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ένα BMW M4 και ένα Jeep συγκρούστηκαν σε στροφή του δρόμου, (στην πρώτη μεγάλη ανηφορική φουρκέτα από Αλφειούσα προς Καλλίκωμο) κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα και τα δύο οχήματα να τυλιχθούν στις φλόγες λίγα λεπτά αργότερα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το Jeep είχε ως καύσιμο και το υγραέριο. Πιθανή αιτία του ατυχήματος εκτιμάται ότι ήταν η ολισθηρότητα του οδοστρώματος.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την φωτιά που ακολούθησε, οι δύο οδηγοί κατάφεραν να εγκαταλείψουν έγκαιρα τα οχήματά τους και δεν τραυματίστηκαν, ενώ τα αυτοκίνητα παρέμεναν φλεγόμενα στο σημείο μέχρι την επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Αν και άμεσα ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι οδηγοί παρά το σοκ που υπέστησαν, ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

