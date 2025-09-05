Παραδοχή Μερτς: «Δεν είμαστε σε θέση να πιέσουμε επαρκώς τον Πούτιν» – Απογοητευμένος από την «αδυναμία της Ευρώπης» 

Την απογοήτευσή του εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την αδυναμία της Ευρώπης να ασκήσει επαρκή πίεση στη Ρωσία, προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να ασκήσουμε αρκετή πίεση στον Πούτιν ώστε να σταματήσει τον πόλεμο. Εξαρτόμαστε από τη βοήθεια των Αμερικανών», ανέφερε σε συνέντευξή του, σύμφωνα με το Bloomberg. Ταυτόχρονα, είπε, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία συνάπτουν νέες συνεργασίες με τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του γίνονται την ώρα που η Δύση αναζητεί νέες στρατηγικές για την υποστήριξη του Κιέβου και τις εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς βλέπουν ότι η Ουάσιγκτον, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται διστακτική να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας σε περίπτωση εκεχειρίας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε την Παρασκευή ότι μια ομάδα από την Ευρώπη ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει ένα νέο πακέτο κυρώσεων.

Εν τω μεταξύ, οποιεσδήποτε προσπάθειες για την προσέγγιση της προοπτικής ειρηνευτικών συνομιλιών συνέχισαν να προσκρούουν στην αδιαλλαξία της Ρωσίας – ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε την Παρασκευή την αντίθεσή του στην παρουσία στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Αναζήτηση σχεδίου εγγυήσεων για την Ουκρανία

Η Γαλλία παρουσιάζεται ως βασικός μοχλός προώθησης ενός σχεδίου εγγυήσεων προς το Κίεβο. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι 26 χώρες είναι έτοιμες να συμβάλουν στις εγγυήσεις για το Κίεβο, ακόμη και με στρατεύματα. Η υποστήριξη των ΗΠΑ για τα μέτρα αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον ηγέτη της Γαλλίας, αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει για το θέμα.

Όπως ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Παρίσι την Πέμπτη μετά από συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων», στον οποίο ο Τραμπ συμμετείχε εξ αποστάσεως, τα συμμαχικά στρατεύματα θα μπορούσαν να είναι παρόντα «στο έδαφος, στη θάλασσα ή στον αέρα» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. «Αυτή η δύναμη δεν θέλει — ούτε έχει τον στόχο — να διεξάγει οποιονδήποτε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο Μακρόν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε στη συζήτηση στο Παρίσι, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για συνάντηση κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αν και έχει αποκλείσει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής πληροφοριών και αεροπορικής υποστήριξης. Σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ ζήτησε από τις χώρες της ΕΕ να επιβάλουν περισσότερη οικονομική πίεση συμπεριλαμβανομένου ενός εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, στοχεύοντας να πιέσει τον Πούτιν και να τον φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι Ουγγαρία και Σλοβακία εξακολουθούν να προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο, αποτελώντας εμπόδιο στην ενιαία γραμμή κυρώσεων.

Η στρατηγική των συμμάχων, όπως περιγράφεται από αξιωματούχους, είναι να μετατραπεί η Ουκρανία σε ένα «ακανθόχοιρο», δηλαδή σε κράτος τόσο καλά θωρακισμένο που να αποτρέπει κάθε μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία — ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Ισραήλ ή της Νότιας Κορέας.

Σημειώνεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι έτοιμος για μια συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για μια συνάντηση σύντομα ενώ παραμένει αμετακίνητη στις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις. Όπως αναφέρει το Bloomberg, o Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε να ασκήσει πρόσθετη πίεση στον Πούτιν για να τον αναγκάσει να διαπραγματευτεί, δεν έχει ακόμη υλοποιήσει τα σχέδιά του.

Η Μόσχα προωθείται στο μέτωπο

Την ίδια ώρα, σε συνάντησή τους στο λιμάνι της Τουλόν στη νότια Γαλλία την περασμένη εβδομάδα, Γερμανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι συζήτησαν για τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων έξω από το Ποκρόφσκ, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 100.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην πρώτη γραμμή έξω από την πόλη.

Απαντώντας από το Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν προειδοποίησε πως οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών

Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στην πόλη Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας την Παρασκευή, ο Πούτιν δήλωσε ότι σε περίπτωση που εμφανιστούν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία «ειδικά κατά τη διάρκεια των τρεχουσών εχθροπραξιών», θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι».

