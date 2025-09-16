search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 20:00
ΚΟΣΜΟΣ

16.09.2025 18:22

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αποβάλλουν το κόμμα του Ρόμπερτ Φίτσο

16.09.2025 18:22
Το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) ψήφισε την οριστική αποπομπή του σλοβακικού κόμματος Smer, που ηγείται ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους με γνώση της απόφασης.

Η ηγεσία του PES έλαβε ομόφωνα την απόφαση σε συνεδρίαση την περασμένη Πέμπτη, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ μεταξύ 16 και 18 Οκτωβρίου.

Η κίνηση έρχεται μετά τη χειραψία του Φίτσο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα τον Μάιο, πριν από τις ετήσιες εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης της Ρωσίας. Ο Φίτσο επισκέφθηκε επίσης το Πεκίνο την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Αλεξάντερ Λουκασένκο της Λευκορωσίας.

Η συμμετοχή του Smer στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές είχε ανασταλεί τον Οκτώβριο του 2023, μαζί με εκείνη του συμμάχου του, του κόμματος Hlas (το οποίο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, θα παραμείνει σε αναστολή αλλά δεν θα αποβληθεί ακόμη).

Ο Φίτσο βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, καθυστερώντας την υιοθέτηση κυρώσεων κατά της Ρωσίας και κατηγορούμενος ότι υπονομεύει το κράτος δικαίου στη Μπρατισλάβα.

