Το Ισραήλ κλιμακώνει τις σφαγές στη Γάζα: Δύο μεραρχίες προχωρούν στην καρδιά της πόλης – Απελπισμένοι Παλαιστίνιοι προσπαθούν να ξεφύγουν

Χιλιάδες οικογένειες προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της μεγάλης κλίμακας επίθεσης που αποσκοπεί στην κατάληψη της πόλης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν επίσημα την επόμενη φάση της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» στην Πόλη της Γάζας, επιβεβαίωσαν την Τρίτη η εκπρόσωπος των IDF, Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, και ο διεθνής εκπρόσωπος των IDF, Αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι. Τρεις μεραρχίες επιχειρούν για να φτάσουν στην καρδιά της Πόλης της Γάζας και ήδη κατέχουν εκτεταμένες περιοχές, δήλωσε ο Ντεφρίν σε βραδινή συνέντευξη Τύπου.

Δύο μεραρχίες βρίσκονται ήδη στην Πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Μεραρχιών 98 και 162. Τις επόμενες ημέρες, η Μεραρχία 36, που βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης, θα ενταχθεί επίσης, είπε.

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF, φαίνονται οι δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας να εισέρχονται στην Πόλη, υποστηριζόμενες από την Ισραηλινή Αεροπορία και το Ναυτικό. Ο στρατός αναφέρει πως χτυπήθηκαν δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων γεμάτων εκρηκτικά.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" – אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים…

«Η πόλη της Γάζας είναι το κέντρο της στρατιωτικής και κυβερνητικής δύναμης της Χαμάς – το κύριο προπύργιό τους», δήλωσε ο Ντεφρίν. «Κάτω από τους δρόμους εκτείνεται ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων, που συνδέουν κέντρα διοίκησης, εκτοξευτές πυραύλων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων – όλα σκόπιμα κρυμμένα κάτω από πολίτες και πολιτικές υποδομές».

Τόνισε ότι οι όμηροι παραμένουν η κορυφαία προτεραιότητα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, δηλώνοντας: «Η Χαμάς συνεχίζει να κρατά δεκάδες ομήρους μας σε απάνθρωπες συνθήκες. Η ασφαλής επιστροφή τους βρίσκεται σε προτεραιότητα. Αυτοί είναι ο λόγος που συνεχίζουμε τον αγώνα μας».

Ο Ντεφρίν επανέλαβε επίσης ότι ο στρατός χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, σε συνεργασία με την Σιν Μπετ, για την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων στη Γάζα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν τις εντατικές επιχειρήσεις τους μέχρι να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι, είπε. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τους ομήρους σπίτι», συνέχισε, ενώ δεσμεύτηκε να… ελαχιστοποιήσουν «τις βλάβες» στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η Χαμάς δημιούργησε τη μεγαλύτερη ανθρώπινη ασπίδα στην ιστορία στην πόλη της Γάζας, είπε, τονίζοντας ότι η τρομοκρατική ομάδα εμποδίζει τον πληθυσμό να εκκενώσει την πόλη.

Η στρατιωτική ηγεσία, υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, τονίζει την επιστροφή των ομήρων ως κύριο στόχο της επιχείρησης, δηλώνοντας πως η διαδικασία αυτή αποτελεί «πόλεμο και εθνική ηθική δέσμευση». Ο Ζαμίρ, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι «η επιστροφή των ομήρων είναι καθήκον εθνικής σημασίας και ηθικής υποχρέωσης».

Ο στρατηγός Ζαμίρ σημείωσε ότι η επιχείρηση προχωρά «συνδυάζοντας χερσαίες δυνάμεις, ακριβή πυρά και ποιοτική πληροφορία», ενώ πρόσθεσε ότι στοχεύει στην ενίσχυση των πληγμάτων κατά της Χαμάς, ώστε ο πόλεμος να πλησιάσει στην ολοκλήρωσή του.

הרמטכ״ל: ״צה״ל הוא צבא העם, זה מקור כוחו. כמפקדו של הצבא, מחובתי להציג לפני כל פעולה את כלל המשמעויות הביטחוניות האפשריות. כלל הסיכונים וההזדמנויות הוצגו בפני הדרג המדיני בבהירות ובמקצועיות. כעת, אנו מעמיקים את ההישג שיאפשר לקרב את סיום המלחמה״

״החזרת חטופינו זו מטרת מלחמה…



״החזרת חטופינו זו מטרת מלחמה… pic.twitter.com/zv7Z61oaew September 16, 2025

Η μεγάλη έξοδος των Παλαιστινίων για να γλιτώσουν από τον IDF



Την ίδια ώρα, οι απελπισμένοι Παλαιστίνιοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τα ισραηλινά πυρά.

Η Λίνα αλ-Μαγρέμπι, 32 ετών, μητέρα τριών παιδιών από τη γειτονιά Σεΐχ Ραντβάν της πόλης, δήλωσε στο BBC ότι αντιστάθηκε στο να εγκαταλείψει το σπίτι της – παρά τον κίνδυνο – μέχρι που έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν Ισραηλινό αξιωματικό που την διέταξε να εκκενώσει.

'The bombing has been insane': Gaza City Palestinians scramble to flee Israeli assault





«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος του εκτοπισμού και μια σκηνή», είπε. «Μας πήρε 10 ώρες για να φτάσουμε στο Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ (735 λίρες) για τη διαδρομή. Η ουρά των αυτοκινήτων και των φορτηγών φαινόταν ατελείωτη».





Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «ισχυρή επιχείρηση» στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε ως το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς.



Ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει τον παράκτιο δρόμο αλ-Ρασίντ ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή για τους πολίτες να εκκενώσουν. Πολλοί έχουν περιγράψει σοβαρή συμφόρηση, ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων και φορτηγών και μεγάλες καθυστερήσεις, με οικογένειες εγκλωβισμένες στο δρόμο, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται από πάνω.

Διεθνής καταδίκη… πλην των ΗΠΑ για την ισραηλινή επιχείρηση



Η επιχείρηση έχει προκαλέσει ευρεία διεθνή καταδίκη, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε την Τρίτη ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι αποτρόπαια, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης. «Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», είπε σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε την επίθεση «εντελώς απερίσκεπτη και αποτρόπαια», λέγοντας ότι «θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους».

Η ευρωπαϊκή ηγεσία, από την πλευρά της, εκφράζει ανησυχία για τις συνέπειες της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η ισραηλινή επιχείρηση θα επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή, προκαλώντας περισσότερο θάνατο, καταστροφή και εκτοπισμούς.

Η ΕΕ προγραμματίζει να ανακοινώσει νέες πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση την Τετάρτη, εν όψει της συνεχούς κλιμάκωσης του στρατιωτικού ελέγχου στη Γάζα.

Και η Αίγυπτος από την πλευρά της, προειδοποίησε ότι η περιοχή «βρίσκεται στο χείλος μιας νέας φάσης απόλυτου χάους λόγω της απερισκεψίας και της επίμονης αλαζονείας του Ισραήλ».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου κατέκρινε, επίσης τη διεθνή κοινότητα για «την αδράνεια της απέναντι στα εγκλήματα γενοκτονίας».

Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να προσφέρει σιωπηρή υποστήριξη στην επιχείρηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ προτιμούν έναν τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά ότι «μερικές φορές όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα άγριων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό».

Η εντατικοποιημένη επίθεση του Ισραήλ έρχεται καθώς μια εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε μια έκθεση την Τρίτη που αναφέρει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα. Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση.

“It is clear there is an intent to destroy the Palestinians in Gaza through acts that meet the criteria set forth in the Genocide Convention.”



UN Independent International Commission of Inquiry's report shows #Israel has committed #genocide in #Gaza.https://t.co/UGjepPwmwo pic.twitter.com/rTJhFeKsvA — United Nations Geneva (@UNGeneva) September 16, 2025

Η Νιβίν Ιμάντ αλ-Ντιν, 38 ετών, μητέρα πέντε παιδιών, είπε ότι κατέφυγε νότια αφού ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έριξαν φυλλάδια εκκένωσης στη γειτονιά της, αν και ο σύζυγός της αρνήθηκε να φύγει από το σπίτι τους.



«Δεν μπορούσα να πάρω τα έπιπλά μου μαζί μου επειδή δεν μπορούσα να αντέξω οικονομικά το κόστος ενός μεγάλου φορτηγού», εξήγησε. «Το να αφήσω τα πάντα πίσω ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ».



Το κόστος του εκτοπισμού έχει εκτοξευθεί πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι είπαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (630 λίρες), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ (840 λίρες). Με τις περισσότερες οικογένειες να στερούνται εισοδήματος από την έναρξη του πολέμου, μερικές αναγκάζονται να περπατούν μίλια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.



Νυχτερινή νύχτα προς Τρίτη, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν ένα κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών σε όλη την πόλη της Γάζας, με συγκεντρωμένους βομβαρδισμούς στην κεντρική γειτονιά αλ-Νταράτζ, στον καταυλισμό προσφύγων στην παραλία στα δυτικά και στον Σεΐχ Ραντουάν στα βόρεια.



Οι επιθέσεις συνοδεύτηκαν από πυρά πυροβολικού, πυρά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και δραστηριότητα ελικοπτέρων.



Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι «σταδιακά» προχωρούν στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της «επόμενης φάσης» της επίθεσής τους.



Ανέφεραν ότι οι αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις θα συμμετάσχουν σε αυτό το επόμενο στάδιο της στρατιωτικής επιχείρησης, με τον αριθμό των στρατευμάτων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

«Κόλαση» οι νυχτερινές επιδρομές του IDF

Οι κάτοικοι περιέγραψαν τις νυχτερινές επιδρομές ως «κόλαση».



Ο Γκάζι αλ-Αλούλ, ένας εκτοπισμένος κάτοικος από τη βόρεια Γάζα, δήλωσε στο BBC ότι τώρα κοιμάται στην είσοδο του Νοσοκομείου αλ-Κουντς στο Τελ αλ-Χάουα, στη νοτιοδυτική Γάζα.



«Δεν το επέλεξα αυτό», είπε. «Αναγκάστηκα αφού έφυγα από το σπίτι όπου εγώ και η οικογένειά μου είχαμε καταφύγει για σχεδόν ένα μήνα, αφού εγκαταλείψαμε τον βορρά».



«Ο βομβαρδισμός είναι παράφορος εδώ και ώρες και ο στρατός απειλεί να κατεδαφίσει πολλά κτίρια κατοικιών στην περιοχή».

Ο Σάμι Αμπού Νταλάλ, από το αλ-Νταράτζ στην κεντρική Γάζα, περιέγραψε τη νύχτα ως «εξαιρετικά δύσκολη».



«Ολόκληρα οικιστικά τετράγωνα ισοπεδώθηκαν πάνω στους κατοίκους τους, αφήνοντας πολλούς νεκρούς, αγνοούμενους ή τραυματίες», είπε.



Είπε ότι το Ισραήλ προελαύνει σε τρία μέτωπα – και συνοδεύεται από τη χρήση οχημάτων με παγίδες, έντονες αεροπορικές επιδρομές και σφοδρούς βομβαρδισμούς. Εν τω μεταξύ, ελικόπτερα Apache αιωρούνταν πάνω από διαφορετικά μέρη της πόλης, πυροβολώντας συνεχώς.

