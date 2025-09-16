Τάιλερ Ρόμπινσον: Θανατική ποινή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ζήτησε ο εισαγγελέας – Απαγγέλθηκαν επίσημα οι κατηγορίες

Τη διαδικασία επιβολής θανατικής ποινής στον Τάιλερ Ρόμπινσον, εφόσον αυτός καταδικαστεί, εκκινεί ο Εισαγγελέας της Κομητείας της Γιούτα, ο οποίος απήγγειλε πριν από λίγο τις κατηγορίες εναντίον του βασικού υπόπτου της δολοφονίας του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ – κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στο Όρεμ.

Κατηγορείται για φόνο εκ προμελέτης, για πρόκληση σωματικής βλάβης από πυροβολισμό, δύο αδικήματα για παρακώλυση Δικαιοσύνης, δύο αδικήματα για επηρεασμό μαρτύρων και βίαιης επίθεσης μπροστά σε παιδιά.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη Πολιτεία εφαρμόζεται η «εσχάτη των ποινών». Στη Γιούτα, η τελευταία φορά που εκτελέστηκε κάποιος για πυροβολισμό ήταν τον Ιούνιο του 2010, όταν όταν ο καταδικασμένος από το 1985 για τη δολοφονία ενός άνδρα, Ρόνι Λι Γκάρντνερ, θανατώθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζέφρι Γκρέι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι γραφείο του έχει καταθέσει συνολικά επτά κατηγορίες κατά του Ρόμπινσον, μεταξύ αυτών παρακώλυση δικαιοσύνης για απόκρυψη στοιχείων και παρέμβαση σε μάρτυρα, αφού φέρεται να έδωσε εντολή στον συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα.

Ο Γκρέι τόνισε ότι η απόφαση να επιδιωχθεί η θανατική ποινή ελήφθη ανεξάρτητα, αποκλειστικά με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τις περιστάσεις και τη φύση του εγκλήματος.

Ο Ρόμπινσον αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον της κάμερας για μια εικονική ακροαματική διαδικασία, ενώ ο ίδιος κρατείται κρατείται χωρίς εγγύηση και δεν είναι σαφές αν έχει δικηγόρο.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία, μεταξύ των οποίων ένα τουφέκι και πυρομαχικά με χαραγμένα αντιφασιστικά μηνύματα και άλλα συνθήματα που προκύπτουν από δημοφιλή memes, τα οποία βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Παράλληλα, η αστυνομία υποστηρίζει πως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, δεν έχει συνεργαστεί με τις Αρχές, ωστόσο, ο περίγυρός του συμβάλλει στο να συλλέξουν στοιχεία αναφορικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και το κίνητρο του δράστη, το οποίο παραμένει άγνωστο.

«Δεν συνεργάζεται, αλλά όλοι οι γύρω του συνεργάζονται. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Άγνωστο το κίνητρο – «Γκρίζα ζώνη οι πεποιθήσεις του»

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News Channel ότι τα στοιχεία DNA συνδέουν τον Ρόμπινσον με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από ένα τουφέκι που βρέθηκε κοντά στον χώρο του Πανεπιστημίου και ένα κατσαβίδι που βρέθηκε στην οροφή από όπου πυροβολήθηκε το θανάσιμο χτύπημα.

Πριν από τον πυροβολισμό, ο Ρόμπινσον έγραψε σε ένα σημείωμα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι θα το έκανε, σύμφωνα με τον Πατέλ.

Director Kash Patel revealed new information about the prosecution against Tyler Robinson, saying on Fox News Channel's "Hannity" that authorities are going through Robinson's digital footprint and the people he communicated with leading up to Charlie Kirk's murder. pic.twitter.com/NUglfiIpz7 September 16, 2025

Οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν το κίνητρο για την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα την Κυριακή, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν στην πορεία.

Παράλληλα, ο Σπένσερ Κοξ επεσήμανε πως όσοι γνωρίζουν τον Ρόμπινσον λένε ότι οι πολιτικές του απόψεις μετατοπίστηκαν προς τα αριστερά τα τελευταία χρόνια και ότι περνούσε πολύ χρόνο στο deep web – κάτι που έχει υποστηρίξει τόσο η κυβέρνηση όσο και η αστυνομία. Ωστόσο, οι πεποιθήσεις του παραμένουν μία «γκρίζα ζώνη» για τις Αρχές.

Ένα από τα άτομα που συνομιλούν με τους ερευνητές είναι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση, σύμφωνα με τον Κοξ που σημείωσε ότι ο συγκάτοικος είναι «άνδρας που μεταβαίνει σε γυναίκα».

Ερωτηθείς για το εάν η ταυτότητα φύλου του συγκάτοικου έχει σημασία για την έρευνα, ο κυβερνήτης ανέφερε: «Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Είναι εύκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα από αυτό, οπότε έχουμε τα κάλυκα, άλλα εγκληματολογικά στοιχεία που έρχονται. Και προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα».

Η ερώτηση προκύπτει μετά τα χαραγμένα μηνύματα που εντοπίστηκαν σε τέσσερις κάλυκες. Ένα μήνυμα, σύμφωνα με το έντυπο ένορκης κατάθεσης έγραφε: «Hey fascist! CATCH!» (Γεια φασίστα! ΠΙΑΣΕ ΤΟ!), με ακολουθία ενός συνδυασμού από βέλη, που φαινόταν να αναφέρεται σε μια ακολουθία κουμπιών που απελευθερώνει μια βόμβα σε ένα δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, το οποίο όμως είναι δημοφιλές και στους κύκλους της ακροδεξιάς.

Σε έναν άλλο κάλυκα το μήνυμα έγραφε: «If you read this, you are GAY Lmao» (Αν το διαβάζεις, είσαι Γκέι, Lmao).

O συσχετισμός με το κίνημα Groypers

Ορισμένοι έχουν συνδέσει τον Ρόμπινσον με το κίνημα των Groypers – μια ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερη, και συχνά ρατσιστική κίνηση που σχετίζεται με τον Νικ Φουέντες, Αμερικανό σχολιαστή και ακτιβιστή, γνωστό για τις ακραίες θέσεις του για τον εθνοκεντρισμό και την υπεροχή της λευκής φυλής. Παράλληλα, είναι αντίθετος με τις πολιτικές πολυπολιτισμικότητας και ενσωμάτωσης μεταναστών, ειδικά από χώρες μη λευκές.

Οι Groypers είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό κίνημα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, ιδέες κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και πίστη στη λευκή υπεροχή του Νiκ Φουέντες, οι οποίοι όμως αντιτίθενται στις παραδοσιακές πολιτικές της mainstream δεξιάς, την οποία κατηγορούν ότι δεν έχει αρκετά ή καθαρές συντηρητικές πολιτικές.

Οι Groypers χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και τα memes για να προσελκύσουν τις θέσεις τους, που έχουν θεωρηθεί ρατσιστικές και επικίνδυνες. Ο συσχετισμός του Ρόμπινσον με το κίνημα έγκειται σε ορισμένες από τις φράσεις που έγραφαν, όπως το «Hey fascist! CATCH!» , που αναφέρθηκε προηγουμένως και επίσης περιλαμβάνεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι και την κοινότητα Helldivers.

