Ουκρανία: Πάνω από 700.000 Ρώσοι στην πρώτη γραμμή του μετώπου, λέει ο Πούτιν – Ο απογοητευμένος Τραμπ και οι ισχυρισμοί Ζελένσκι περί ανάκτησης εδαφών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν έκανε το σχόλιο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης με κορυφαίους Ρώσους βουλευτές.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία επιβραδύνει σκόπιμα την οικονομική της ανάπτυξη προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό και ότι η χώρα του, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, απέχει πολύ από την ύφεση.

«Είναι μια σκόπιμη ενέργεια. Είναι μια επιβράδυνση της ανάπτυξης με αντάλλαγμα τον περιορισμό του πληθωρισμού και τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης με κορυφαίους βουλευτές.

Ένα γράφημα στην έκθεση της κεντρικής τράπεζας που δημοσιεύθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έδειχνε δύο συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) σε τριμηνιαία βάση, ευθυγραμμιζόμενο με τον κοινό ορισμό της τεχνικής ύφεσης.

Ο Πούτιν υποβάθμισε τις ανησυχίες για ύφεση, λέγοντας ότι η ρωσική οικονομία παραμένει πολύ μακριά από την ύφεση.

«Νομίζω ότι η ύφεση είναι ακόμη πολύ μακριά και η αγορά εργασίας το αντικατοπτρίζει αυτό», δήλωσε ο Πούτιν επαναλαμβάνοντας τη θέση της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και οι σύμμαχοί τους έχουν επιβάλλει περισσότερες από 25.000 διαφορετικές κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο που άρχισε το 2022 στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, σε μια προσπάθεια να βυθίσουν την οικονομία της Ρωσίας και να υπονομεύσουν την υποστήριξη προς τον Πούτιν.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, πολύ ταχύτερο από τις χώρες της G7, αλλά επιβραδύνεται απότομα υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η εισαγωγή φόρου πολυτελείας θα μπορούσε να είναι ένα λογικό βήμα.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η κυβέρνηση εξετάζει μια πιθανή αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για να διατηρήσει υπό έλεγχο το έλλειμμα του προϋπολογισμού και τα αποθεματικά.

Ο Πούτιν “με έχει απογοητεύσει”, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε κι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

«Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Για ουκρανική «αντεπίθεση» μιλά ο Ζελένσκι

Ουκρανικά στρατεύματα πραγματοποιούν αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, όπου το Κίεβο έχει ανακτήσει επτά οικισμούς, ισχυρίστηκε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την επίσκεψή του στην περιοχή του Ντονέτσκ, παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν κατάρρευση των ουκρανικών δυνάμεσων εν μέσω ρωσικής προέλασης.

«Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή (Ρωσία) την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασίζονταν», υποστήριξε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την έναρξη της επιχείρησης», είπε, προσθέτοντας ότι πάνω από 170 τετραγωνικά χιλιόμετρα και άλλοι εννέα οικισμοί είχαν «εκκαθαριστεί από τους κατακτητές».

Δεν διευκρίνισε πότε ξεκίνησε η επιχείρηση. Περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στην περιοχή της Ντομπροπίλια, μια περιοχή στην οποία έγινε ταχεία ρωσική προέλαση στα μέσα Αυγούστου και γύρω από το κέντρο του Ποκρόφσκ.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης στον πόλεμο που μαίνεται από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η περιοχή του Ντονέτσκ, η οποία κατέχεται μόνο εν μέρει από τη Ρωσία, αλλά την οποία η Μόσχα θέλει να εγκαταλείψει το Κίεβο πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, παραμένει το πεδίο των πιο έντονων μαχών.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, περίπου 40 χλμ. από την Ντομπροπίλια.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει σε απόσταση 8 χλμ. από την πόλη, η οποία εδώ και καιρό χρησιμεύει ως κρίσιμος κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης για τα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται ένα τμήμα της πρώτης γραμμής.

