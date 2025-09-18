search
ΚΟΣΜΟΣ

18.09.2025 14:51

Προς αλλαγή ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο: Κοινές ασκήσεις Αιγύπτου – Τουρκίας μετά από 13 χρόνια

turkish_navy_new

Σημαντικές γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές αλλαγές φαίνεται ότι λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, την ώρα που το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του στη Γάζα και τη διεθνή κατακραυγή που η επιχείρηση έχει προκαλέσει.

Δύο ημέρες μετά την δήλωση του Αιγύπτιου προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ότι το Ισραήλ αποτελεί «εχθρό» (φράση που έσπασε παράδοση 46 ετών), Κάιρο και Άγκυρα ανακοίνωσαν την κοινή στρατιωτική άσκηση «Θάλασσα Φιλίας» η οποία πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη συνεργασία αυτού του είδους μετά το 2012.

Στρατιωτικές δυνάμεις από την Τουρκία και την Αίγυπτο ετοιμάζονται να λάβουν μέρος σε κοινά αεροναυτικά γυμνάσια, καθώς η άσκηση «Θάλασσα Φιλίας» (Türkiye-Egypt Friendship Sea / Bahr El Sadaka – Naval Exercise Special Drill) θα περιλαμβάνει συμμετοχή τουρκικών φρεγατών (TCG Oruçreis και TCG Gediz), ταχύπλοων περιπολικών (TCG İmbat και TCG Bora), του υποβρυχίου TCG Gür, καθώς και δύο μαχητικών αεροσκαφών F-16. Από την πλευρά της Αιγύπτου, θα συμμετάσχουν ναυτικές δυνάμεις της χώρας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, στις 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η «Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών», στην οποία θα δώσουν το παρών οι διοικητές των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών. Ο Ακτούρκ σημείωσε ότι «η Ειδική Ασκηση Ναυτικών Επιχειρήσεων Τουρκίας – Αιγύπτου στη Θάλασσα της Φιλίας (Bahr El Sadaka) έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτοντας ότι «ο Διοικητής των Ναυτικών μας Δυνάμεων και ο Διοικητής των Αιγυπτιακών Ναυτικών Δυνάμεων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση “Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών” στις 25 Σεπτεμβρίου».

Η κοινή άσκηση έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία στην Τουρκία επικρατεί προβληματισμός μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο την εξόντωση στελεχών της Χαμάς και τη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ότι «δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους υπεύθυνους της φρίκης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου». Στην Άγκυρα εξετάζεται το σενάριο το Ισραήλ να επιχειρήσει μια παρόμοια ή μια πιο περιορισμένη επιχείρηση και σε τουρκικό έδαφος, καθώς πολλά στελέχη της Χαμάς βρίσκονται στη γείτονα χώρα.

Από την πλευρά της Αιγύπτου, ο προβληματισμός αφορά στις προθέσεις του Ισραήλ – εκπεφρασμένες από τα πιο επίσημα χείλη – για εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και τον εποικισμό της (μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαντασιώνεται τη μετατροπή της σε… θέρετρο). Στο πλαίσιο των σχεδιασμών αυτών, η Αίγυπτος και η Ιορδανία έχουν «πέσει στο τραπέζι» ως πιθανές χώρες υποδοχής των ξεριζωμένων Παλαιστινίων, κάτι το οποίο το Κάιρο έχει αποκλείσει κατηγορηματικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα προφανώς παρακολουθεί με προσοχή τη σταδιακή προσέγγιση Τουρκίας και Αιγύπτου που έχει αρχίσει εδώ και μερικούς μήνες. Ωστόσο, προς το παρόν διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η άσκηση αυτή κινείται στη λογική ότι «ο εχθρός του εχθρού μου (μπορεί να) είναι φίλος μου».

