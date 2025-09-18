search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 13:31

Τουρκία: «Οι S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας», λέει το υπουργείο Αμυνας

18.09.2025 13:31
s-400

Πηγές του τουρκικού υπουργείου ‘Αμυνας δήλωσαν ότι το ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκεται στα αποθέματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δεν υφίσταται κάποια αλλαγή σε αυτό.

Συγκεκριμένα, κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, οι τουρκικές πηγές, αναφερόμενες σε δημοσιεύματα του Τύπου, δήλωσαν: «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας όσον αφορά τα S-400».

Το προηγούμενο διάστημα, δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ρωσία φέρεται να προσέγγισε την Τουρκία με πρόταση επαναγοράς, έναντι 2,5 δισ. δολαρίων, των S-400 που τής είχε πουλήσει το 2019 εν μέσω ελλείψεων αποθεμάτων και αυξανόμενης ζήτησης από τρίτες χώρες.

Εξαιτίας της προμήθειας των ρωσικών S-400, η Ουάσινγκτον απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 εφαρμόζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον αμερικανικό νόμο CAATSA (Νόμος περί Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων). Η ‘Αγκυρα ζητά την επιστροφή της στο πρόγραμμα  των F-35 ή, εναλλακτικά, την επιστροφή των χρημάτων (1,45 δισ. δολάρια) που κατέβαλε για τη συμμετοχή της.

Διαβάστε επίσης:

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει «επιστημονικά στοιχεία» σε δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα

ΗΠΑ: Κυνήγι μαγισσών μετά την δολοφονία Κερκ – Ο Τραμπ και η MAGA φιμώνουν τον Κίμελ στο όνομα του… free speech

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φρικτός θάνατος 35χρονου εργάτη, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

mitsotakis-limnos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Λήμνο: Θέλουμε οι ακρίτες μας στο Αιγαίο να αισθάνονται ασφαλείς

opekepe_1809_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Εξεταστική: Η ΝΔ προτείνει ως και αποβιώσαντες για μάρτυρες – Μυλωνάκη και Μητσοτάκη καλεί η αντιπολίτευση

turkish_navy_new
ΚΟΣΜΟΣ

Προς αλλαγή ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο: Κοινές ασκήσεις Αιγύπτου – Τουρκίας μετά από 13 χρόνια

sex
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν σεξ; Ο ρόλος των γονιδίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:57
asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φρικτός θάνατος 35χρονου εργάτη, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

mitsotakis-limnos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Λήμνο: Θέλουμε οι ακρίτες μας στο Αιγαίο να αισθάνονται ασφαλείς

opekepe_1809_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Εξεταστική: Η ΝΔ προτείνει ως και αποβιώσαντες για μάρτυρες – Μυλωνάκη και Μητσοτάκη καλεί η αντιπολίτευση

1 / 3