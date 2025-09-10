«Πέθανε κάθε ελπίδα για τους ισραηλινούς ομήρους» λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ – Προειδοποίησε για συλλογική απάντηση στο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «προσπαθεί να υπονομεύσει κάθε πιθανότητα σταθερότητας, κάθε πιθανότητα ειρήνης» επιτιθέμενος στην ηγεσία της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ-Θάνι στο CNN σε μια αποκλειστική συνέντευξη την Τετάρτη.

Ο αλ-Θάνι δήλωσε ότι ήταν «πολύ γνωστό δημόσια» ότι συναντιόταν με την ηγεσία της Χαμάς, ενεργώντας ως μεσολαβητής του Κατάρ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Όλα όσα αφορούν τη συνάντηση είναι πολύ καλά γνωστά στους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε», είπε.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι αυτό θεωρείται ότι φιλοξενία στην τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Ο αλ-Θάνι κατηγόρησε επίσης τον Νετανιάχου ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

«Νομίζω ότι αυτό που έκανε χθες ο Νετανιάχου – απλώς σκότωσε κάθε ελπίδα για αυτούς τους ομήρους», είπε ο αλ-Θάνι.

Το Κατάρ ελπίζει ότι θα υπάρξει μια «συλλογική απάντηση» στην επίθεση του Ισραήλ εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς στη Ντόχα, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

«Υπάρχει μια απάντηση που θα έρθει από την περιοχή. Αυτή η απάντηση βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαβούλευση και συζήτηση με άλλους εταίρους στην περιοχή», δήλωσε ο Αλ-Θάνι.

Ο Αλ-Θάνι δήλωσε ότι μια αραβο-ισλαμική σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες, όπου οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν για μια πορεία δράσης.

Ωστόσο, ο Αλ-Θάνι δήλωσε ότι το Κατάρ δεν θα ζητήσει από άλλους περιφερειακούς εταίρους να απαντήσουν με συγκεκριμένο τρόπο.

«Υπάρχει μια συλλογική απάντηση που θα πρέπει να έρθει από την περιοχή», είπε ο Αλ-Θάνι. «Ελπίζουμε σε κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ από το να συνεχίσει αυτόν τον εκφοβισμό».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δεν αποκάλυψε την τύχη του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, μετά την επίθεση του Ισραήλ που στόχευε την ηγεσία της ομάδας στη Ντόχα την Τρίτη.

Όταν ρωτήθηκε από την Μπέκι Άντερσον του CNN για το πού βρίσκεται ο επικεφαλής διαπραγματευτής, ο αλ-Θάνι είπε: «Μέχρι τώρα… δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση».

Η Χαμάς είχε αρχικά δηλώσει ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην επίθεση, αλλά απέτυχε να δολοφονήσει την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία.

Ο αλ-Θάνι είπε ότι ένας 22χρονος αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκε στην επίθεση.

«Προσπαθούμε να εντοπίσουμε αν υπάρχει κάποιος άλλος αγνοούμενος… υπάρχουν Καταριανοί που βρίσκονται σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ «ροκανίζει τον χρόνο» τις τελευταίες εβδομάδες κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Κατάρ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας.

«Επανεξετάζω, ακόμη και ολόκληρη τη διαδικασία τις τελευταίες εβδομάδες, ότι ο Νετανιάχου απλώς σπαταλούσε τον χρόνο μας», δήλωσε.

«Δεν ήταν σοβαρός για τίποτα», πρόσθεσε, καθώς απέρριψε τις πρόσφατες συνομιλίες ως «άνευ νοήματος».

Ο Αλ-Θάνι πρόσθεσε ότι οι Καταριανοί «επανεκτιμούν τα πάντα» σχετικά με τη συμμετοχή τους σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε μια «πολύ λεπτομερή συζήτηση» με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το πώς να προχωρήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ πρότειναν ένα νέο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει με τους όρους του και ότι ήταν «ώρα να το αποδεχτεί και η Χαμάς».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ-Θάνι, πίεσε τη Χαμάς να «απαντήσει θετικά» σε αυτήν την πρόταση σε συνάντηση στη Ντόχα, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τη συζήτηση.

Η Χαμάς επρόκειτο στη συνέχεια να απαντήσει στην πρόταση το βράδυ της Τρίτης, δήλωσε στο CNN ένας διπλωμάτης που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες, πριν από την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα.

Ο Νετανιάχου καλεί το Κατάρ να απελάσει τους τρομοκράτες

Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε σήμερα αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο. «Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο, Πέμπτη, 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

«Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου», είπε. «Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου (2023). Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος», συμπλήρωσε.

«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, όταν πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Υποστήριξε επίσης ότι οι χώρες που χειροκρότησαν τις ΗΠΑ για την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν θα πρέπει να ντρέπονται που καταδικάζουν το Ισραήλ.

