Οι οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος της Air India μηνύουν την Boeing

Οι οικογένειες τεσσάρων επιβατών που σκοτώθηκαν σε πτήση της Air India, η οποία συνετρίβη τον Ιούνιο, κατέθεσαν αγωγή στις ΗΠΑ εναντίον της κατασκευάστριας αεροσκαφών Boeing και της κατασκευάστριας εξαρτημάτων αεροσκαφών Honeywell, κατηγορώντας τις εταιρείες για αμέλεια.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Τρίτη υποστηρίζει ότι ελαττωματικοί διακόπτες καυσίμου προκάλεσαν το ατύχημα και κατηγορεί τις εταιρείες ότι «δεν έκαναν τίποτα», παρότι γνώριζαν τους κινδύνους του σχεδιασμού του αεροσκάφους, όπως αναφέρει το BBC.

Η πτήση 171 της Air India με προορισμό το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, ένα Boeing 787, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση από το Αχμενταμπάντ, σκοτώνοντας 260 ανθρώπους.

Οι διακόπτες καυσίμου έχουν αποτελέσει επίκεντρο των ερευνών, μετά από προκαταρκτική έρευνα που έδειξε ότι η παροχή καυσίμου προς τις μηχανές διακόπηκε λίγες στιγμές μετά την απογείωση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι διακόπτες ελέγχου καυσίμου στα αεροσκάφη Boeing είναι ασφαλείς.

Η αμερικανική κατασκευάστρια αεροσκαφών δεν σχολίασε την υπόθεση, αλλά παρέπεμψε στην προκαταρκτική έκθεση της Ινδικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) για το δυστύχημα. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι και οι δύο εταιρείες γνώριζαν τον κίνδυνο ατυχήματος από την εποχή που ανέπτυξαν και προώθησαν το 787 Dreamliner και τα εξαρτήματά του.

Επικαλέστηκε επίσης μια συμβουλευτική οδηγία της FAA του 2018, η οποία προέτρεπε –αλλά δεν υποχρέωνε– τους αερομεταφορείς να ελέγξουν τον μηχανισμό κλειδώματος των διακοπτών καυσίμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν κατά λάθος, διακόπτοντας έτσι την παροχή καυσίμου.

Στην περίπτωση της πτήσης 171 της Air India, ο διακόπτης μετακινήθηκε από τη θέση λειτουργίας στη θέση «cut-off» (διακοπή), εμποδίζοντας την ώση του αεροσκάφους.

Οι οικογένειες υποστήριξαν ότι αυτό συνιστούσε «ελάττωμα» στον σχεδιασμό, το οποίο «επέτρεψε την ακούσια διακοπή παροχής καυσίμου και την πλήρη απώλεια της ώσης που ήταν αναγκαία για την προώθηση» του αεροσκάφους.

Οι εταιρείες επίσης απέτυχαν να προειδοποιήσουν τις αεροπορικές εταιρείες ότι οι διακόπτες χρειαζόντουσαν έλεγχο και επισκευή, και δεν παρείχαν ανταλλακτικά ώστε οι πελάτες τους να μπορούν να τα εγκαταστήσουν, σύμφωνα με την αγωγή.

Η Boeing και η Honeywell «κάθισαν άπραγες» πίσω από μια ήπια σύσταση που απλώς πρότεινε τον έλεγχο των διακοπτών, είπαν οι οικογένειες, που εκπροσωπούνται από το δικηγορικό γραφείο Lanier Law Firm με έδρα το Τέξας.

Συνολικά, 229 επιβάτες, 12 μέλη πληρώματος καμπίνας και 19 άνθρωποι στο έδαφος σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το αεροσκάφος.

