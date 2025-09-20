search
20.09.2025 21:20

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων την Κυριακή

20.09.2025 21:20
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Για το χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, η Βρετανία «βλέπει» ρωσική εμπλοκή, ωστόσο τίποτε προς το παρόν δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο και οι έρευνες συνεχίζονται.

