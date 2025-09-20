search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 23:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 22:41

Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Απειλεί με «ανυπολόγιστες» συνέπειες αν αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους

20.09.2025 22:41
trymp 224- new

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι πρέπει να δεχτεί να επιστρέψουν όλοι οι κρατούμενοι τους οποίους, όπως είπε, η Βενεζουέλα είχε εξαναγκάσει να εισέλθουν στις ΗΠΑ, αλλιώς «το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο».

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ απείλησε με «ανυπολόγιστες» συνέπειες το Καράκας, με το οποίο η ένταση αυξάνεται εδώ και εβδομάδες.

Δεν διευκρίνισε σε ποιους κρατούμενους αναφερόταν, εκτός από το ότι μερικοί ήταν «άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα», ούτε διευκρίνισε τι δράση θα μπορούσε να αναλάβει.

«Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχτεί αμέσως όλους τους κρατούμενους και τους τροφίμους ψυχιατρικών νοσοκομείων, τους οποίους οι ηγέτες της Βενεζουέλας ανάγκασαν βίαια να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε προσθέτοντας με κεφαλαία γράμματα: «Βγάλτε τους αμέσως από τη χώρα μας, αλλιώς το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Συνέλαβαν ύποπτο με όπλο και μαχαίρι έξω από τον χώρο που θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων την Κυριακή

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Χαοτική παραμένει η κατάσταση – Εμπλοκή της Ρωσίας «βλέπουν» οι Βρετανοί (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koutsoubas-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Το ποτήρι γεμίζει και η οργή ξεχειλίζει για την κυβέρνηση της ΝΔ»

metro_thessaloniki2
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν 4 σταθμοί λόγω συγκεντρώσεων για την μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου

trymp 224- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Απειλεί με «ανυπολόγιστες» συνέπειες αν αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους

paok-apogoiteysi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Γκέλα στη Τούμπα και αποδοκιμασίες

volos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Ήταν ανώτερος, κέρδισε με… άγχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 23:08
koutsoubas-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Το ποτήρι γεμίζει και η οργή ξεχειλίζει για την κυβέρνηση της ΝΔ»

metro_thessaloniki2
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν 4 σταθμοί λόγω συγκεντρώσεων για την μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου

trymp 224- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Απειλεί με «ανυπολόγιστες» συνέπειες αν αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους

1 / 3