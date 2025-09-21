Κυβερνοεπίθεση: 2η μέρα χάους στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν οι μισές πτήσεις, τα σενάρια για λύτρα bitcoin και ο Πούτιν

Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Το χάος συνεχίζεται, μετά την κυβερνοεπίθεση σε πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης, ενώ οι θεωρίες για το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή δίνουν και παίρνουν.

Tο αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν για να αποτραπεί η ταλαιπωρία στη διαδικασία της χειροκίνητης διαδικασίας επιβίβασης.

Εικόνες από το Χίθροου δείχνουν εκατοντάδες ταξιδιώτες να περιμένουν εγκλωβισμένοι σε τεράστιες ουρές, υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης και αποσκευές στοιβαγμένες, που δεν μπορεί να καταγράψει το ηλεκτρονικό σύστημα.

Η Collins Aerospace, που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο RTX (πρώην Raytheon Technologies), ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία αφορά αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποσκευών.

Η μητρική εταιρεία RTX επιβεβαίωσε ότι είναι ενήμερη για μία «διαταραχή σχετιζόμενη με κυβερνοεπίθεση» που αφορά επιλεγμένα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να τα κατονομάζει.

«Η επίπτωση περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in και στην παράδοση αποσκευών, και μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω χειροκίνητων διαδικασιών», επισήμανε στην ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος, που αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα Κυριακή, χωρίς να αναφέρει ποιος ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ρόλο στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση». Εκπρόσωπος της πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση, τονίζοντας πως συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την «αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

Ο διευθυντής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας της Ρουμανίας, Νταν Τσιμπέαν, δήλωσε ότι το δίκτυο των ομάδων κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστές ως CSIRT, και η ομάδα αντιμετώπισης κυβερνοασφάλειας, EU-CyCLONE, «παρακολουθούν ενεργά» τις εξελίξεις.

Τα σενάρια και τα λύτρα σε Bitcoin

Ανακαλώντας κυβερνοεπιθέσεις του παρελθόντος, αρκετοί ιστότοποι παρακολούθησης παραβιάσεων επισημαίνουν πως το 2023 η Collins Aerospace δέχθηκε επίθεση από χάκερ που ζητούσαν λύτρα. Άλλωστε τέτοιου είδους γενικευμένες βλάβες συνδέονται συνήθως είτε με επιθέσεις τύπου ransomware, όπου οι χάκερς «παγώνουν» τα εταιρικά δίκτυα απαιτώντας λύτρα, είτε με δολιοφθορά.

Η εταιρεία, ωστόσο, δεν απάντησε σε αιτήματα δημοσιογράφων για τη φύση ή την προέλευση της παραβίασης.

Η ευθραυστότητα του ψηφιακού συστήματος

Ο Ρέιφ Πίλινγκ της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Sophos δήλωσε πως ο αντίκτυπος του περιστατικού ανέδειξε «την ευθραυστότητα και την αλληλεξάρτηση του ψηφιακού οικοσυστήματος που υποστηρίζει τις αερομεταφορές».

«Έχουμε ήδη δει τεράστιο αντίκτυπο φέτος στο λιανεμπόριο και τώρα στην αυτοκινητοβιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο», επισήμανε, κάνοντας λόγο για απειλή σημαντική και απολύτως υπαρκτή.

Αν και ακόμα παραμένει ασαφές ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση, τα σενάρια για την «επίθεση» δίνουν και παίρνουν, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι ενδέχεται να πρόκειται για χάκερς, εγκληματικές οργανώσεις ή ακόμη και κρατικούς φορείς.

Το BBC αναφέρει, παρά τις αβάσιμες φήμες που κυκλοφορούν, ότι η συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση οργανώθηκε από χάκερς με στήριξη του Κρεμλίνου. Σχολιάζει δε πως πολλές ομάδες χάκερς δραστηριοποιούνται σε Ρωσία ή άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μερικές από τις οποίες θεωρείται ότι διατηρούν δεσμούς με το ρωσικό κράτος.

Οι ομάδες εκβιαστών αποκομίζουν κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, είτε κλέβοντας δεδομένα είτε χρησιμοποιώντας ransomware για να προκαλέσουν χάος και να αποσπάσουν λύτρα σε bitcoin από τα θύματά τους.

Ειδικοί θεωρούν πως είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, που δεν αποκλείετε να έγινε με ransomware. Σημειώνουν, ωστόσο, πως τέτοιες επιθέσεις μπορούν να εκτελεστούν και από κρατικά υποστηριζόμενους φορείς.

Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Κάλουμ Μίλερ, κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν θεωρεί υπεύθυνο το Κρεμλίνο για την επίθεση, επισημαίνοντας ότι ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή.

