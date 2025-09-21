Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»

«Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει στην ύπαρξή του από τη μια μέρα στην άλλη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι. Υπογράμμισε ότι μια τέτοια κίνηση πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας και στόχο έχει να κρατήσει ζωντανή την προοπτική λύσης δύο κρατών.

Ο Λάμι επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ θα ανακοινώσει την απόφαση αργότερα σήμερα, σημειώνοντας ότι «η απόσταση μέχρι τη λύση των δύο κρατών παραμένει σημαντική».

Παράλληλα κάλεσε στην άμεση απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, διευκρινίζοντας ότι η Χαμάς δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση, ενώ και η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

Τέλος, παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες για εκεχειρία έχουν «καταρρεύσει» μετά το ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Χαμάς στο Κατάρ, χαρακτηρίζοντας «πολύ δύσκολο» να υπάρξει εκεχειρία τις επόμενες εβδομάδες.

