Παλαιστίνη: Αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που την αναγνωρίζουν ως κράτος – Πού βρίσκεται σήμερα το ζήτημα

Η διεθνής αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους παραμένει ένα από τα πιο φορτισμένα ζητήματα στη διπλωματία της Μέσης Ανατολής, με νέες εξελίξεις να διαμορφώνουν συνεχώς τον χάρτη των χωρών που έχουν προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση.

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, μέχρι σήμερα περίπου 147 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών προέρχεται από την Ασία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, όπου η παλαιστινιακή υπόθεση συναντά ευρεία πολιτική και κοινωνική στήριξη.

Η Ευρώπη παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εικόνα. Ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία, είχαν προχωρήσει σε αναγνώριση ήδη από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ωστόσο, για πολλά χρόνια η πλειονότητα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης απέφευγε την επίσημη αναγνώριση, υιοθετώντας στάση αναμονής στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών Ισραήλ-Παλαιστινίων.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει το 2024, όταν η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοίνωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ. Λίγο αργότερα, η Σλοβενία ακολούθησε τον ίδιο δρόμο.

Πιο πρόσφατα, η Γαλλία γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση τον Σεπτέμβριο του 2025, στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για να ακολουθήσει η Βρετανία που αναμένεται σήμερα να προβεί σε ανακοινώσεις, όπως και η Πορτογαλία, ενώ χώρες όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίστοιχων κινήσεων, ενώ το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Διαδικασίες έχει κινήσει επίσης το Σαν Μαρίνο όπως και η Ανδόρα.

Εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, η Αυστραλία, δια του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει σε αναγνώριση, συνδέοντάς την με την ανάγκη προόδου στη λύση των δύο κρατών και με προϋποθέσεις για τη διακυβέρνηση στη Γάζα. Επίσης ο Καναδάς εντάσσεται στο κύμα χωρών που προτίθενται να προχωρήσουν σε αναγνώριση, κάτι που θα σηματοδοτήσει σημαντική μετατόπιση της καναδικής διπλωματικής στάσης.

Παρά το αυξανόμενο κύμα διεθνούς στήριξης, σημαντικοί παίκτες στη διεθνή σκηνή εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό Κράτος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, και η Νότια Κορέα, αλλά και αρκετές χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Τι αναμένεται

Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις θεωρείται από τους υποστηρικτές της ως βήμα ενίσχυσης της διεθνούς νομιμοποίησης των Παλαιστινίων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η σύγκρουση στη Γάζα έχει επανέλθει στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.

Αντίθετα, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι τέτοιες κινήσεις υπονομεύουν τις ειρηνευτικές διαδικασίες και ενθαρρύνουν μονομερείς ενέργειες.

Το μέλλον

Με την αναγνώριση από χώρες-μέλη της ΕΕ να αυξάνεται και την πίεση της κοινής γνώμης να εντείνεται, το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για το αν η διεθνής αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα αποκτήσει χαρακτήρα ευρύτερης συναίνεσης ή θα συνεχίσει να παραμένει σημείο τριβής στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει «εν μια νυκτί» στην ύπαρξή του, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας.

«ιΟποιοδήποτε βήμα για την αναγνώρισή του αφορά στο ότι θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανές τις προοπτικές για μια λύση δύο κρατών”, σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο Sky News

Διαβάστε επίσης:

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Γάζα: «Δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία και την αναγκαστική εξορία»

ΗΠΑ: Την πρώην δικηγόρο του και διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία διόρισε ως εισαγγελέα της Βιρτζίνια ο Τραμπ

Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»