search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 16:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 14:56

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Γάζα: «Δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία και την αναγκαστική εξορία»

21.09.2025 14:56
pope-leo_1806_1460-820_new
credit: AP

Ο πάπας Λέων ΙΔ‘ εξέφρασε σήμερα, στο τέλος της προσευχής της Κυριακής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, την αλληλεγγύη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό της «μαρτυρικής γης» της Γάζας και δήλωσε πως «δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση».

Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους καθολικών ενώσεων που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πίσω από ένα πανό που έγραφε «Ειρήνη για τη Γάζα», ο ποντίφικας χαιρέτισε «τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ’ αυτή τη μαρτυρική γη» της Γάζας.

«Το επαναλαμβάνω: δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση», συνέχισε. «Οι λαοί έχουν ανάγκη ειρήνη», πρόσθεσε χειροκροτούμενος από τους πιστούς.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Την πρώην δικηγόρο του και διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία διόρισε ως εισαγγελέα της Βιρτζίνια ο Τραμπ

Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»

Για συμφωνία «μαμούθ» στις ΗΠΑ ο Ερντογαν: αγορά 250 Boeing και επιστροφή στα F-35 στη συνάντηση με Τραμπ- στο τραπέζι και η Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για αίτημα Ρούτσι: «Αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν»

drosaki
LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Ο γιος μου με ρώτησε, “γιατί είσαι μόνη σου;”»

Mosxa_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Η Βρετανία πρωτοστατεί στην κλιμάκωση του πολέμου» – «Δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανικά πυρά»

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός στο Ρέθυμνο: Δόκιμος αστυνομικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό – Ενδείξεις για επαφές με τη «μαφία της Κρήτης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 16:37
palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για αίτημα Ρούτσι: «Αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν»

drosaki
LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Ο γιος μου με ρώτησε, “γιατί είσαι μόνη σου;”»

1 / 3