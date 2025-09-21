Reuters: Ο Τραμπ τρίβει τα χέρια του με τους νέους ψηφοφόρους που κερδίζει μετά τη δολοφονία Κερκ – Ποιον προορίζει για διάδοχό του

Στο πρόσωπο του αντιπροέδρου Τζ. Ντι Βανς φαίνεται πως βρήκε ο Λευκός Οίκος το πρόσωπο που μπορεί να συνεχίσει την κατήχηση της νέας γενιάς στις συντηρητικές αξίες, που ο Τσάρλι Κερκ οικοδόμησε, και να διατηρήσει τις ροές νέων ψηφοφόρων.

Αυτό τουλάχιστον σημειώνουν πηγές μέσα από τον Λευκό Οίκο, που επικαλείται το Reuters, και αναφέρουν πως έχουν ήδη ξεκινήσει «προκαταρκτικές συζητήσεις» για την αντικατάσταση του ιδρυτή της ακροδεξιάς Turning Point USA που, στις περσινές εκλογές, αύξησε τα ποσοστά του Ντόναλντ Τραμπ κατά επτά μονάδες σε σχέση με το 2020 (46%).

Η συμμετοχή των νέων στις κάλπες και θεωρείται κρίσιμη για τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης χρονιάς, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι θα παλέψουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου σε μια σκληρή αναμέτρηση.

Ο ξαφνικός χαμός του Κερκ και η ανησυχία στο ακροδεξιό στρατόπεδο

Η δολοφονία Κερκ αποτελεί στρατηγικό πρόβλημα για τη δεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς ο Κερκ υπήρξε καταλύτης για τη μαζική προσέλκυση νέων ψηφοφόρων, ιδιαίτερα νεαρών ανδρών.

Με τη ρητορική του να διχάζει, αλλά την επιρροή του να είναι καθολικά αναγνωρισμένη, ο Κερκ είχε μετατραπεί σε «σταρ» της συντηρητικής νεολαίας, συγκεντρώνοντας τεράστια πλήθη στις εμφανίσεις του πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Η Έρικα Κερκ αναλαμβάνει, αλλά η σκιά του Τσάρλι παραμένει

Η Turning Point ανακοίνωσε την Πέμπτη πως η χήρα του Κερκ, Έρικα, επιχειρηματίας, η οποία μοιράζεται τη χριστιανική πίστη και τις συντηρητικές του πεποιθήσεις, θα αναλάβει νέα διευθύνουσα σύμβουλος.

Σε μήνυμά της αμέσως μετά δολοφονία του άντρα της, δεσμεύτηκε να συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την αποστολή του να κερδίσει τους νέους Αμερικανούς για τον συντηρητικό χώρο.

Ο θάνατος του Κερκ αφήνει την Turning Point χωρίς τον πιο «χαρισματικό εκπρόσωπό» της και τον Λευκό Οίκο.

Το κενό και οι προσεκτικές κινήσεις

Ο Λευκός Οίκος δεν θέλει να δώσει την εντύπωση πως σπεύδει να καλύψει το κενό. Η εκπρόσωπος του Τραμπ, Άννα Κέλι, είπε ότι ο πρόεδρος «είναι περήφανος να τιμά την κληρονομιά του Κερκ» σε μνημόσυνο την Κυριακή.

Συνομιλίες στον Λευκό Οίκο δείχνουν την αυξανόμενη πεποίθηση ότι η κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει τη δυναμική του Κερκ κινητοποιώντας ενεργά τη νέα γενιά συντηρητικών. Αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για τον ρόλο του Βανς, εξετάζεται ακόμη και περιοδεία σε πανεπιστήμια από φέτος.

Ο Άντριου Κόλβετ, στενός συνεργάτης του Κερκ και εκπρόσωπος της Turning Point, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για τέτοιες συζητήσεις, αλλά «ο JD θα ήταν ιδανικός – είναι χιλιετιστής, ένας από τους νεότερους αντιπροέδρους στην ιστορία, και υπήρξε στενός, πολύ αγαπημένος φίλος του Τσάρλι».

Στελέχη του επιτελείου Τραμπ ξεκαθαρίζουν πως η αντίδραση του Βανς στον θάνατο του Κερκ είναι «προσωπική, όχι πολιτική».

Ωστόσο, παρασκηνιακές συνομιλίες μαρτυρούν ότι η ιδέα της ανάληψης ηγετικού ρόλου από τον Βανς στον χώρο της συντηρητικής νεολαίας συζητείται σοβαρά.

Βανς: Ο «φυσικός διάδοχος»;

Ο Βανς, 41 ετών, πρώην πεζοναύτης, απόφοιτος του Yale και γόνος φτωχής οικογένειας των Απαλαχίων, θεωρείται «ιδανικός» για να προσεγγίσει νεότερες γενιές, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Ο στενός του δεσμός με τον Κερκ ενισχύει ακόμα περισσότερο τη νομιμοποίησή του στον χώρο.

Ο εκπρόσωπος του Turning Point, Άντριου Κόλβετ, τονίζει:

«Ο JD θα ήταν τέλειος. Όχι μόνο είναι millenial, αλλά ήταν και αγαπημένος φίλος του Τσάρλι. Ο Τσάρλι τον αγαπούσε.»

Η ιδέα του Βανς ως προσώπου-γέφυρας προς τους νέους φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση και στους κόλπους των νεολαιίστικων οργανώσεων των Ρεπουμπλικανών.

Από τον «ήρωα» στο «κίνημα»;

Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Κερκ δεν πρέπει να αντικατασταθεί από ένα πρόσωπο, αλλά από πολλούς.

Ο Πρέστον Χιλ, πρόεδρος του τοπικού κεφαλαίου του Turning Point στο UNC Chapel Hill, δήλωσε στο Reuters:

«Νομίζω ότι εκατοντάδες μικρότερες, πιο τοπικές εκδοχές του Τσάρλι Κερκ θα προκύψουν από αυτό.»

Αντίστοιχα, αναλυτές όπως ο Τζον Ντέλα Βόλπε, δημοσκόπος του Harvard Kennedy School, αμφισβητούν κατά πόσο είναι εφικτό κάποιος να “επαναλάβει” το μοντέλο Κερκ.

«Του πήρε χρόνια να χτίσει αυτή την πολιτισμική βάση. Είναι δύσκολο να αναπαραχθεί κάτι τέτοιο,» τονίζει.

Το Turning Point μετά τον Κερκ

Παρά την απώλεια, το Turning Point φαίνεται να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο: σύμφωνα με τον Κόλβετ, έχουν ήδη δεχθεί 40.000 αιτήματα για δημιουργία νέων τμημάτων σε σχολεία και πανεπιστήμια από τη στιγμή του θανάτου του Κερκ. Το υπάρχον δίκτυο, με περίπου 900 πανεπιστημιακές και 1.200 σχολικές ομάδες, αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς κινητοποίησης για τη συντηρητική νεολαία.

Όμως, η δημοσκοπική πραγματικότητα παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εικόνα: μόνο 5% των νέων κάτω των 30 δηλώνουν έντονη ταύτιση με το κίνημα MAGA, έναντι 16% στους άνω των 60. Το μέλλον της επιρροής του Τραμπ στις νεότερες ηλικίες παραμένει αβέβαιο και ο μετα-Κερκ σχεδιασμός ίσως αποδειχθεί πιο κρίσιμος απ’ ό,τι φαίνεται, με βάση την ανάλυση του Reuters.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Την πρώην δικηγόρο του και διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία διόρισε ως εισαγγελέα της Βιρτζίνια ο Τραμπ

Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»

Για συμφωνία «μαμούθ» στις ΗΠΑ ο Ερντογαν: αγορά 250 Boeing και επιστροφή στα F-35 στη συνάντηση με Τραμπ- στο τραπέζι και η Γάζα