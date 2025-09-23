search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 19:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 18:39

Ψυχρολουσία στη Γερμανία: Πρώτο το AfD σε δημοσκόπηση – Σε ελεύθερη πτώση η δημοτικότητα του Μερτς

23.09.2025 18:39
Merz-Weidel
Ο Φρίντριχ Μερτς και η Άλις Βαϊντέλ/ΑΡ

Πρώτο κόμμα εμφανίζεται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στην τελευταία δημοσκόπηση, που έρχεται στη δημοσιότητα. Το βαρόμετρο του ομίλου RTL/ntv του ινστιτούτου Forsa δίνει την πρωτιά στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 27%, τη δεύτερη θέση στους Συντηρητικούς (Union) με 25% και την τρίτη στους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες (SPD) με 13%.

Την περασμένη εβδομάδα οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έδιναν για μια ακόμα φορά ισοπαλία AfD και Συντηρητικών. Στη νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η Εναλλακτική για τη Γερμανία περνά μπροστά με 2%, ενώ οι Συντηρητικοί (CDU, CSU) μένουν σταθεροί στα ποσοστά της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με τη DW. Σαν μην έφθανε αυτό, την ίδια στιγμή η δημοτικότητα του Φρίντριχ Μερτς καταρρίπτει νέο αρνητικό ρεκόρ και βρίσκεται πλέον με 28% στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ανέλαβε καθήκοντα καγκελαρίου.

Δυσαρέσκεια με την οικονομία

Στην πρόθεση ψήφου, οι Συντηρητικοί παραμένουν σταθεροί στο 25%, ενώ οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες χάνουν μια μονάδα και βρίσκονται πλέον στο 13%, ποσοστό που διατηρούν από τις αρχές του καλοκαιριού. Μια ποσοστιαία μονάδα χάνουν και οι Πράσινοι και έχουν πλέον ίδιο ποσοστό με την Αριστερά (11%). Κάτω από το όριο εισόδου στην γερμανική βουλή (5%) βρίσκονται Φιλελεύθεροι με 3%, καθώς και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) .

Ο καγκελάριος Μερτς δέχεται πολλές επικρίσεις, κυρίως από τη γερμανική οικονομία. Ενδέχεται η δυσαρέσκεια αυτή να αντικατοπτρίζεται στα απογοητευτικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι οικονομικές προσδοκίες των Γερμανών στηρίζουν αυτό το συμπέρασμα: το 64% των ερωτηθέντων αναμένει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Μετά την εκλογική νίκη των Συντηρητικών (CDU/CSU) στις 23 Φεβρουαρίου, το ποσοστό αυτό κυμαινόταν γύρω στο 40%. Κατά συνέπεια, ο αριθμός όσων αισιοδοξούν για την οικονομική κατάσταση μειώνεται, από 26% τον περασμένο Μάρτιο, λίγο μετά τις γερμανικές εκλογές, στο 15% σήμερα.

Δεν πάει στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο του ΟΗΕ ο Μερτς

Μερικές μέρες πριν τη δημοσίευση των αποθαρρυντικών για εκείνον και την κυβέρνησή του στοιχείων στην σφυγμομέτρηση του RTL-ntv, ο καγκελάριος Μερτς αποφάσισε να μην μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την κρίσιμη 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να παραμείνει στο Βερολίνο, έτσι ώστε να επικεντρωθεί στις κοινοβουλευτικές διαβουλεύσεις για τον καθοριστικό γερμανικό κρατικό προϋπολογισμό του 2026. Το αν θα τον ωφελήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε την επόμενη Τρίτη στη δημοσίευση της επόμενης δημοσκόπησης του ινστιτούτου Forsa.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ κατά ΟΗΕ και Ευρώπης: «Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου» λόγω ανοιχτών συνόρων – «Αλλοδαποί το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα»

Σφίγγει το ζωνάρι η Γερμανία για κοινωνικές δαπάνες, πατά «γκάζι» για στρατό

Έσταξε «φαρμάκι» ο Τραμπ για τον ΟΗΕ: «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την αναβολή του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

nato_army
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν εισβολή στη Μολδαβία» καταγγέλλει η Μόσχα – Το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει στρατεύματα, λέει η SVR

keik-345
ΘΕΑΤΡΟ

Το «ΚΕΪΚ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου

TRAPEZA-PEIRAIOS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρήστος Μεγάλου: Στρατηγική μας είναι η Πειραιώς να πρωταγωνιστεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

taivan plimmires tifonas- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σάρωσε» την Ταϊβάν ο υπερτυφώνας Ραγκάσα – Νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι – Συναγερμός και στις κινεζικές ακτές (Photos/ Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 19:42
erdogan-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την αναβολή του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

nato_army
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν εισβολή στη Μολδαβία» καταγγέλλει η Μόσχα – Το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει στρατεύματα, λέει η SVR

keik-345
ΘΕΑΤΡΟ

Το «ΚΕΪΚ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου

1 / 3