Επίθεση με drone από την Υεμένη στο Ισραήλ: Πέντε τραυματίες

Mη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε το θέρετρο Εϊλάτ της στο Ισραήλ, τραυματίζοντας πέντε άτομα.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών, οι δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.
