Επίθεση με drone από την Υεμένη στο Ισραήλ: Πέντε τραυματίες

Mη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε το θέρετρο Εϊλάτ της στο Ισραήλ, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Footage shows the moment an explosive-laden drone, likely launched by the Houthis in Yemen, struck Eilat. https://t.co/XzcFOa3WHP pic.twitter.com/A1XSyHQ1XT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2025

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών, οι δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

