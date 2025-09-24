search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 19:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 18:32

Επίθεση με drone από την Υεμένη στο Ισραήλ: Πέντε τραυματίες

24.09.2025 18:32
israel

επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε το θέρετρο Εϊλάτ της στο Ισραήλ, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών, οι δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Διαβάστε επίσης

«Είναι σαν ταινία τρόμου»: Έμφραγμα στα νοσοκομεία της Γάζας – Δεκάδες νεκροί σε λίγες ώρες

Πλήρης απαξίωση του Ζελένσκι: Πολεμικές ιαχές από το βήμα του ΟΗΕ μπροστά σε άδεια έδρανα – «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει»

«Στόλος για τη Γάζα»: Προκαλεί η ισραηλινή πρεσβεία, ο «στολίσκος της Χαμάς ακολουθεί βίαιη πορεία» – «Έπλεαν σε διεθνή ύδατα», λέει το Λιμενικό (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

lena karastamati
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας που είχε γίνει viral για το στυλ της

kimmel
MEDIA

Ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ συγκέντρωσε περισσότερες από 15 εκατ. προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Untitled-design-52
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Δύο νέα χτυπήματα κατά του λαθρεμπορίου ποτών

diamantopoulou – kasselakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας για Διαμαντοπούλου: Θέλει η συγκυβέρνηση να κρυφτεί και η Άννα δεν την αφήνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 19:30
prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

lena karastamati
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας που είχε γίνει viral για το στυλ της

kimmel
MEDIA

Ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ συγκέντρωσε περισσότερες από 15 εκατ. προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

1 / 3