Πλήρης απαξίωση του Ζελένσκι: Πολεμικές ιαχές από το βήμα του ΟΗΕ μπροστά σε άδεια έδρανα – «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο άνθρωπος που ζητάει και λαμβάνει συνεχώς από το 2022, όπλα και πυρομαχικά απο τους δυτικούς συμμάχους του, είπε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σήμερα πως ο πλανήτης ζει την… καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία.

Σε μια ομιλία που εκφώνησε σε άδεια αίθουσα, κατηγόρησε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμό του επεκτείνοντάς τον πέραν της Ουκρανίας. Ο ίδιος θα ήθελε να ήταν γεμάτη η αίθουσα, αλλά η εικόνα του Ουκρανού προέδρου πλέον φθίνει ακόμα και στους δυτικούς συμμάχους του. Εδώ και αρκετό καιρό δυτικά μέσα που τον στήριζαν τα προηγούμενα χρόνια ασκούν σφοδρή κριτική στο καθεστώς του για την διαφθορά σε κρατικούς φορείς και την αποτελεσματικότητα στον πόλεμο με τη Ρωσία, την αυταρχικότητα, τη βίαια υποχρεωτική στράτευση και τον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου. Ακόμα και στενοί σύμμαχοί του, εκπροσωπήθηκαν από χαμηλόβαθμα στελέχη.

Η εμπιστοσύνη των συμμάχων του έχει διαβρωθεί, παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη επιχειρεί να εμπλέξει το ΝΑΤΟ σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Η ίδια η εικόνα του να μιλά μπροστά σε άδεια έδρανα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σηματοδοτεί μια βαθιά πολιτική φθορά.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι είπε σήμερα από το βήμα του ΟΗΕ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει η Μολδαβία να εισέλθει στην τροχιά της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες της Μόσχας πως οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν εισβολή στη Μολδαβία.

«Η Ρωσία επιχειρεί να κάνει στη Μολδαβία ό,τι έκανε κάποτε το Ιράν στον Λίβανο και για μία ακόμη φορά η απάντηση της διεθνούς κοινότητας είναι ανεπαρκής. Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία στην Ευρώπη… και εδώ και πολλά χρόνια, η Λευκορωσία κινείται επίσης προς μια εξάρτηση από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να χαθεί επίσης η Μολδαβία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αν μια χώρα επιθυμεί την ειρήνη, πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στα όπλα… τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς φίλους και όπλα.

Στο παραλήρημά του, ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανικός λαός είναι «ειρηνικός λαός» ακόμη και κατά τη διάρκεια της αιματοχυσίας, ενώ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι Ρώσοι απαγάγουν «χιλιάδες» παιδιά.

Παρά τα επιβεβαιωμένα χτυπήματα της Ουκρανίας κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία είναι αυτή που δεν έχει σταματήσει τους βομβαρδισμούς, ακόμη και σε περιοχές κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Ο κόσμος κινείται πολύ αργά για να προστατεύσει τον εαυτό του. Είναι θέμα χρόνου μέχρι τα drones να πολεμούν drones… από μόνα τους, πλήρως αυτόνομα. Ζούμε τώρα την πιο καταστροφική κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας ως αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε.

Αναφερόμενος στα υπόγεια σχολεία και τα καταφύγια που έχουν κατασκευαστεί σε όλη την Ουκρανία, ο Ζελένσκι έθεσε ένα ερώτημα στα μέλη των Ηνωμένων Εθνών: «Έχετε παρόμοια προστασία από απειλές στη χώρα σας;». «Τα πράγματα είναι απλά», είπε. «Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα λιμάνια ή τα πλοία του κόσμου αργότερα. Είναι ευκολότερο από μια παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών».

Ο πόλεμος έχει ήδη επηρεάσει «πάρα πολλούς ανθρώπους», συνέχισε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η ευθύνη για την ανάληψη δράσης βαραίνει πλέον τους ηγέτες του κόσμου.

Ο Ζελένσκι τελείωσε την ομιλία του με την έκφραση «Slava Ukraini», που σημαίνει «Δόξα στην Ουκρανία».

Διαβάστε επίσης:

Μαύρη Θάλασσα: Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ -Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη (Video)

Μακελειό σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας: Τουλάχιστον ένας νεκρός – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Κίνα: Καταστροφικό το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα – 2 εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους, «σάρωσε» το Χονγκ Κονγκ (Photos/Video)