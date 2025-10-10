Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ, ανάμεσα στο ακρωτήριο Χορν της Νότιας Αμερικής και τα Νότια Νησιά Σέτλαντ της Ανταρκτικής, ανακοίνωσε ο Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).
Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, o σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό.
