Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ, ανάμεσα στο ακρωτήριο Χορν της Νότιας Αμερικής και τα Νότια Νησιά Σέτλαντ της Ανταρκτικής, ανακοίνωσε ο Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, o σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό.

Διαβάστε επίσης:

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου καταγγέλλει ότι του επιτέθηκαν Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη

Στόχος τρομοκρατικής επίθεσης ο Βίλντερς – Ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του

Ξεκίνησαν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown