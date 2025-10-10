search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 01:28
ΚΟΣΜΟΣ

10.10.2025 23:59

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

10.10.2025 23:59
Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ, ανάμεσα στο ακρωτήριο Χορν της Νότιας Αμερικής και τα Νότια Νησιά Σέτλαντ της Ανταρκτικής, ανακοίνωσε ο Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, o σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό.

