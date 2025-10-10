Τενεσί: Τουλάχιστον 19 αγνοούμενοι από την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής πυρομαχικών

Στους 19 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αναζητούμε 19 ανθρώπους» είπε ο Κρις Ντέιβις, ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

BREAKING: Tennessee officials have confirmed that the explosion at at weapons facility is "one of the most devastating situations" they've ever seen. pic.twitter.com/vZaJLtd0pD — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 10, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας Accurate Energetic Systems, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί.

Ο σερίφης είπε ότι το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς.

BREAKING: 19 people missing after deadly explosion at a Tennessee factory. pic.twitter.com/Yuc6aUww2N October 10, 2025

Η έκρηξη, που περιγράφεται ως «τεράστια», προκάλεσε διαδοχικές δευτερεύουσες εκρήξεις. Πολλές υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί στο περιστατικό και εργάζονται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, αλλά προς το παρόν παραμένουν μακριά από την περιοχή λόγω του κινδύνου νέων εκρήξεων, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

On Friday, October 10, an explosion was reported at a Tennessee explosives manufacturer in Hickman County.



The explosion took place at the Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area. pic.twitter.com/B7MA2VJgyR October 10, 2025

Σύμφωνα με το Associated Press, η έκρηξη έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Accurate Energetic Systems, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίκμαν.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what's left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 10, 2025

Η εταιρεία παράγει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια μεγάλη μονάδα με οκτώ κτίρια, που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Bucksnort, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας καταστράφηκε.

19 employees are unaccounted for.

Catastrophic explosion reported at AES in Bucksnort area of Middle TN. They are an explosive manufacturer. Aerial image shows complete destruction of the building and cars severely damaged. -TWAC1 pic.twitter.com/tuCWSuHmql — Wendy (@TNinvisibles) October 10, 2025





Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, ενώ επιβεβαίωσε και θανάτους. «Προσπαθούμε να σεβαστούμε τις οικογένειες. Έχουμε κάποιους αγνοούμενους και κάποιους που είναι νεκροί» είπε.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς ανθρώπους που αγνοούνται. Προσπαθούμε να έχουμε επίγνωση των οικογενειών και της κατάστασης», δήλωσε ο σερίφης. «Έχουμε κάποιους που έχουν πεθάνει», ανέφερε.

BREAKING: 19 people unaccounted for after blast at explosives manufacturer near Bucksnort, Tennessee – WKRN pic.twitter.com/mmiwtmYgNj — BNO News (@BNONews) October 10, 2025

Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο CBS News ότι ξύπνησαν από τον ήχο μιας δυνατής έκρηξης. Ο Gentry Stover, που ζει κοντά στην Accurate Energetic Systems, όπου συνέβη η έκρηξη, δήλωσε: «Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα».

🚨 BREAKING: Tennessee explosion at manufacturing plant leaves multiple people dead, others missing, authorities say pic.twitter.com/LjuNMmj0cx — Fox News (@FoxNews) October 10, 2025

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η εταιρεία πούλησε πολλούς τύπους όπλων στον αμερικανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων δυναμίτη, ναρκών και εκρηκτικής σκόνης για βλήματα μεγάλου διαμετρήματος.

Η Accurate Energetic Systems, LLC, ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεϊς.

Explosion reported at Accurate Energetic Systems in Bucksnort, Tennessee area. https://t.co/O252FtA9TK



We are working to confirm if anyone is missing and any injuries.



(Photos: Access Tennessee) pic.twitter.com/xsiSxPkmxh — FoxNashville (@FOXNashville) October 10, 2025

Ο δήμαρχος της κομητείας Χίκμαν λέει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν μετά την έκρηξη.

Μιλώντας στο CNN, ο δήμαρχος Τζιμ Μπέιτς ανέφερε ότι η αιτία είναι ακόμη ασαφής, αλλά οι επιπτώσεις στην κοινότητα θα είναι εκτεταμένες.

«Είναι αρκετά καταστροφικό να το βλέπεις αυτό» και πρόσθεσε ότι εκτός από μια «μικρή έκρηξη πυρομαχικών» το 2014, η εγκατάσταση δεν είχε προβλήματα ασφαλείας.

🚨 BREAKING: Massive Explosion at Tennessee's Accurate Energetic Systems Munitions plant!



Multiple fatalities confirmed, 19 still missing, the blast was felt 20+ miles away. Shocking CNN footage captures the chaos, industrial accident or foul play? Thoughts?… pic.twitter.com/DtvPE2MJn3 — KiiNGZ Bronson (@KiingzB) October 10, 2025

Όσο για τις ανησυχίες σχετικά με επικίνδυνα υλικά στον αέρα ή τον κίνδυνο δευτερογενών εκρήξεων, ο Μπέιτς λέει ότι δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο.

🔴 MASSIVE EXPLOSION – BOMB FACTORY – 12 MISSING – TENNESSEE – LIVE https://t.co/QegWbReKce — JLR© (@JLRINVESTIGATES) October 10, 2025

Η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης τον χώρο για να δοκιμάζει εκρηκτικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, μετρώντας την ταχύτητα των εκρήξεων καθώς και τον αντίκτυπό τους στις γύρω περιοχές υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις μπορούν να φιλοξενήσουν με ασφάλεια εκρηκτικά με «καθαρό βάρος εκρηκτικών» έως 35 λίβρες και διεξάγουν καθημερινές δοκιμές.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί τοπική ώρα, ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και σε γειτονικές κομητείες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την έκρηξη.

Διαβάστε επίσης:

Νόμπελ Ειρήνης: Υποψίες για διαρροή πριν την επίσημη ανακοίνωση μετά από… φρενίτιδα διαδικτυακών στοιχημάτων

Μελάνια Τραμπ: «Ο Πούτιν απάντησε στις εκκλήσεις μου για τα παιδιά από την Ουκρανία»

Νέες απειλές Τραμπ για αύξηση των δασμών στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες – Στον αέρα η προγραμματισμένη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ