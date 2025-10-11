Εκεχειρία στη Γάζα: Μερική αποχώρηση των IDF, επιστροφή Παλαιστινίων στον βορρά και έναρξη ανταλλαγής αιχμαλώτων

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρώτη μερική αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γάζα, λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς που συμφωνήθηκε βάσει του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι κινούνται προς τον βομβαρδισμένο βορρά, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τα επόμενα στάδια της συμφωνίας.

Μερική αποχώρηση στρατευμάτων και έναρξη της εκεχειρίας

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι οι μονάδες τους έχουν αποσυρθεί σε «συμφωνημένες θέσεις» εντός της Λωρίδας της Γάζας, αν και εξακολουθούν να ελέγχουν περίπου το μισό της επικράτειας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι στρατιώτες αποχώρησαν από τα βορειοδυτικά περίχωρα της πόλης της Γάζας και από περιοχές κοντά στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις «άρχισαν να αναπτύσσονται κατά μήκος των νέων γραμμών επιχειρήσεων» από τις 12:00 τοπική ώρα, τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουν να εξουδετερώνουν κάθε άμεση απειλή».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αποχώρησης προς τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία καθορίζει την περιοχή ελέγχου του Ισραήλ στο 53% της Γάζας.

Ανταλλαγή αιχμαλώτων και απελευθέρωση κρατουμένων

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Χαμάς έχει προθεσμία έως τη Δευτέρα το μεσημέρι για να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους – μεταξύ αυτών 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί και έως 28 των οποίων οι σοροί κρατούνται.

Αντίστοιχα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή, με 100 να επιστρέφουν στη Δυτική Όχθη και πέντε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Επιπλέον, αναμένεται η απελευθέρωση 1.700 Παλαιστινίων που είχαν συλληφθεί στη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ξεκίνησε η 72ωρη περίοδος για την απελευθέρωση των ομήρων», ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πως «τηρεί την υπόσχεση να φέρει πίσω όλους τους αιχμαλώτους». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός «περικυκλώνει τη Χαμάς από κάθε κατεύθυνση», ενώ τα επόμενα στάδια της συμφωνίας προβλέπουν τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Ανθρωπιστική βοήθεια και κρίση πείνας

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τουλάχιστον 600 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας αναμένεται να εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα, μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρικά εφόδια. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πότε θα φτάσει η βοήθεια στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές μέσα στα δύο χρόνια του πολέμου.

Τον Αύγουστο, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ είχαν κηρύξει λιμό σε τμήμα της Γάζας, με περισσότερους από 500.000 ανθρώπους να αντιμετωπίζουν «καταστροφικές συνθήκες πείνας και εξαθλίωσης». Το Ισραήλ έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι υπάρχει πείνα στον θύλακα.

Πολιτικές προεκτάσεις και διαχείριση της Γάζας

Η Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι απορρίπτει κάθε «ξένη κηδεμονία» της Γάζας, υποστηρίζοντας πως η διακυβέρνηση αποτελεί «εσωτερικό παλαιστινιακό ζήτημα». Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει ότι η Χαμάς δεν θα έχει μελλοντικό ρόλο στη διοίκηση, η οποία θα περάσει σε προσωρινό μεταβατικό σώμα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, υπό την εποπτεία «Συμβουλίου Ειρήνης» με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ και τη συμμετοχή του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.

Η διοίκηση της Γάζας προβλέπεται να παραδοθεί τελικά στην Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ η Χαμάς εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει «αραβική και διεθνής συμβολή» στην ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση του θύλακα.

Μαζική επιστροφή αμάχων στον βομβαρδισμένο βορρά

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι κατευθύνονται προς τις βόρειες περιοχές της Γάζας, κρατώντας στα χέρια ό,τι απέμεινε από τα υπάρχοντά τους. Πολλοί περπατούν για περισσότερα από 20 χιλιόμετρα κατά μήκος της παραλιακής οδού, ανάμεσα σε ερείπια και κατεστραμμένα σπίτια.

Μερικοί υψώνουν παλαιστινιακές σημαίες και δείχνουν το σήμα της νίκης, ενώ άλλοι φαίνονται εξαντλημένοι και υποσιτισμένοι. Στο μεταξύ, αμερικανικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι έως και 200 Αμερικανοί στρατιώτες θα μετακινηθούν στο Ισραήλ για να επιβλέπουν την τήρηση της εκεχειρίας.

Διαβάστε επίσης:

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι