Το «τελευταίο χαρτί» του Μακρόν: Επαναδιορίζει τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργό – Μετά από 5 ημέρες πολιτικής κρίσης, ξανά στο σημείο μηδέν

Τον απερχόμενο πρωθυπουργό της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν ως τον… νέο πρωθυπουργό.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαναδιόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργό, τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του, ανακοίνωσε η προεδρία σε ανακοίνωσή της.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε τον κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργό και του ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες μετά από μακρές διαπραγματεύσεις.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος «δίνει εν λευκώ άδεια στον Πρωθυπουργό» σύμφωνα με πηγές κοντά στη γαλλική προεδρία.

Ο Λεκορνί έκανε αποδεκτή την εντολή του Γάλλου προέδρου.

«Αποδέχομαι -εκ του καθήκοντός μου- την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό για το τέλος του έτους και να ανταποκριθώ στα καθημερινά προβλήματα της ζωής των συμπατριωτών μας. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτήν την αστάθεια που είναι κακή για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας. Όπως είπα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες: – Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες θα τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση: οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να φτάσουν μέχρι τέλους·

– Η αποκατάσταση των δημοσιονομικών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορέσει να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα·

– Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι εισέλθουν στην κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν να αποσυνδεθούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027·

– Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσαρκώνει την ανανέωση και την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων. Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω σε αυτή την αποστολή».

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.



Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Με κίνδυνο να εξοργίσει την αντιπολίτευση ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου να επαναδιορίσει τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργό, πέντε ημέρες μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του.

Μετά από δύο ακόμη ημέρες διαπραγματεύσεων για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει, ελλείψει πλειοψηφίας, μια συμφωνία που θα απέτρεπε νέα πρόταση μομφής κατά της μελλοντικής κυβέρνησης, ο αρχηγός του κράτους αποφάσισε να εμπιστευτεί για άλλη μια φορά αυτόν τον «στρατιώτη-μοναχό», όπως αυτοπροσδιορίζεται.

Προερχόμενος από τη δεξιά και έχοντας παραμείνει για καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέλαβε πρωθυπουργός στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία μόλις 39 ετών. Το όνομα του Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων – πρώην μέλος των Ρεπουμπλικανών που ακολούθησε τον Εμανουέλ Μακρόν κατά την εκλογή του το 2017 – κυκλοφορούσε ήδη κατά τον διορισμό του Φρανσουά Μπαϊρού.

Αυτή η επιλογή είχε περιγραφεί από πολλούς παρατηρητές ως το «τελευταίο χαρτί» του Εμανουέλ Μακρόν για να βγει από την πολιτική κρίση.

Το πρωί της 6ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησής του και ενώ το πρώτο υπουργικό συμβούλιο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το ίδιο απόγευμα, ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο.

Η ακροδεξιά και η Ανυπότακτη Γαλλία θα καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο επαναδιόρισε πρωθυπουργό ο πρόεδρος Μακρόν.

Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε με τον διορισμό αυτόν «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του». Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συντονιστής του έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Ο Ερίκ Σιοτί, ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα «να καταψηφίσουν την κυβέρνηση».

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβερνήσης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.

