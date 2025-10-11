Στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για την επιτήρηση της εκεχειρίας – Χαμάς: Παραδίδει τους ομήρους αλλά απορρίπτει τα σχέδια για ξένη διοίκηση

Τηρείται η εκεχειρία στη Γάζα, που τέθηκε σε ισχύ χθες από το Ισραήλ με τα επόμενα βήματα της συμφωνίας να προβλέπουν την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων μέσα στα επόμενα 24ωρα, και το πιθανότερο, τη Δευτέρα.

Η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST) της Δευτέρας για να απελευθερώσει τους ομήρους, ενώ το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα.

Ωστόσο η Χαμάς, μέσω διάφορων αξιωματούχων της, εξέφρασε τις αντιρρήσεις της στα σχέδια περί ξένης διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας και στο θέμα του αφοπλισμού της. Μέλη της λένε ότι είναι παλαιστινιακό ζήτημα το θέμα της διοίκησης και ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Μάλιστα, αξιωματούχος της είπε ότι μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό στρατό. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι θα αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας, όπως τους αποκαλεί, στις περιοχές από όπου αποσύρεται το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, αφού πέρασαν εκεί την πρώτη τους νύχτα από την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή. Σημειώνεται πως τεράστιες εκτάσεις στο βόρειο τμήμα του εδάφους έχουν καταστραφεί από τον διετή πόλεμο, με σχεδόν τα τρία τέταρτα των κτιρίων της πόλης της Γάζας να έχουν υποστεί ζημιές.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί στρατιώτες αρχίζουν να καταφθάνουν στο Ισραήλ μέσα στη νύχτα, ως μέρος δύναμης που θα βοηθήσει στην επίβλεψη της εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με το ABC News. Σύμφωνα με την αναφορά, που επικαλείται δύο αξιωματούχους, η ομάδα των 200 ατόμων θα φτάσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, έφτασε στο Ισραήλ χθες. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου και στη συνέχεια θα ενσωματώσουν όλες τις άλλες δυνάμεις ασφαλείας που θα αναπτυχθούν στη Γάζα, ενώ θα λειτουργούν ως σύνδεσμος με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Στην ομάδα θα ενταχθούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με έδρα πιθανότατα την Αίγυπτο. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εισέλθουν αμερικανικές δυνάμεις στη Γάζα.

Οι όροι της ανταλλαγής ομήρων και το μήνυμα Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τους ισραηλινούς ομήρους που θα παραδοθούν στο Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας ειρήνης που προβλέπει ανταλλαγή με εκατοντάδες Παλαιστινίους κρατούμενους.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χαμάς θα απελευθερώσει περίπου 20 Ισραηλινούς ομήρους έως τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ θα προχωρήσει στην απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ποινές φυλάκισης, καθώς και 1.700 ατόμων που είχαν συλληφθεί στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάποιοι όμηροι «κρατούνται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η ανταλλαγή θα ολοκληρωθεί «με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη συμφωνία λέγοντας πως «δύο χρόνια μετά τη μαύρη ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, έρχεται η ώρα της επιστροφής των αδελφών μας».

«Αυτή τη φορά, η γιορτή του Σιμχάτ Τορά θα είναι ημέρα εθνικής χαράς – η μέρα που επιστρέφουν οι δικοί μας άνθρωποι στο σπίτι», επισήμανε.

