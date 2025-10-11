Τραμπ: Η Χαμάς συγκεντρώνει ομήρους για να τους παραδώσει στο Ισραήλ – Οι όροι της ανταλλαγής και το μήνυμα Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τους ισραηλινούς ομήρους που θα παραδοθούν στο Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας ειρήνης που προβλέπει ανταλλαγή με εκατοντάδες Παλαιστινίους κρατούμενους.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ύστερα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χαμάς θα απελευθερώσει περίπου 20 Ισραηλινούς ομήρους έως τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ θα προχωρήσει στην απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ποινές φυλάκισης, καθώς και 1.700 ατόμων που είχαν συλληφθεί στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάποιοι όμηροι «κρατούνται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η ανταλλαγή θα ολοκληρωθεί «με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Επιστροφή στα ερείπια

Με την έναρξη της εκεχειρίας, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν να επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της Γάζας, μια περιοχή που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε πως περίπου 200.000 κάτοικοι έχουν επιστρέψει στις εστίες τους από την Παρασκευή.

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι η αποστολή της στα σύνορα Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα επαναλειτουργήσει στις 14 Οκτωβρίου, με στόχο να διευκολύνει τη διέλευση πολιτών και ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Με σεβασμό και ασφάλεια»

Η συμφωνία προβλέπει ότι η διαδικασία ανταλλαγής θα πραγματοποιηθεί «χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Στο παρελθόν, οι παραδόσεις ομήρων πραγματοποιούνταν υπό την επίβλεψη του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος μετέφερε τους απελευθερωμένους ομήρους στο Ισραήλ.

Η οργάνωση κάλεσε και τώρα οι ανταλλαγές να πραγματοποιηθούν «με σεβασμό και ασφάλεια», αποφεύγοντας τις σκηνές χάους που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις, όταν η Χαμάς είχε παρουσιάσει δημόσια τους ομήρους.

Στον κατάλογο των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ περιλαμβάνονται κυρίως μέλη της Χαμάς και της Φατάχ, πολλά από τους οποία καταδικάστηκαν για επιθέσεις κατά ισραηλινών.

Ο παλαιότερος κρατούμενος είναι ο 64χρονος Σαμίρ Αμπού Ναάμα, μέλος της Φατάχ, που είχε συλληφθεί το 1986 στη Δυτική Όχθη για τοποθέτηση εκρηκτικών. Ο νεότερος είναι ο 18χρονος Μοχάμεντ Αμπού Κατίς, ο οποίος συνελήφθη το 2022 σε ηλικία 16 ετών για απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι.

«Έρχεται η ώρα της επιστροφής των αδελφών μας»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη συμφωνία λέγοντας πως «δύο χρόνια μετά τη μαύρη ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, έρχεται η ώρα της επιστροφής των αδελφών μας».

«Αυτή τη φορά, η γιορτή του Σιμχάτ Τορά θα είναι ημέρα εθνικής χαράς – η μέρα που επιστρέφουν οι δικοί μας άνθρωποι στο σπίτι», επισήμανε.

