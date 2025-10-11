search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 13:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 12:23

Βόρεια Κορέα – Βιετνάμ: Αμυντική συμφωνία ορόσημο

11.10.2025 12:23
vietnam voreia korea (1)

Η Βόρεια Κορέα και το Βιετνάμ υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας σε τομείς, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, αλλά και των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συμφωνίες της Παρασκευής δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Το Λαμ ηγήθηκε αντιπροσωπείας που επισκέφτηκε την Πιονγκγιάνγκ αυτή την εβδομάδα για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 80 ετών από την ίδρυση το Κόμματος Εργατών της Βόρειας Κορέας.

Επρόκειτο για την πρώτη επίσκεψη ενός ηγέτη από το Βιετνάμ στη Βόρεια Κορέα που τελεί υπό καθεστώς απομόνωσης για περίπου 20 χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Η Χαμάς συγκεντρώνει ομήρους για να τους παραδώσει στο Ισραήλ – Οι όροι της ανταλλαγής και το μήνυμα Νετανιάχου

Κατακραυγή για Μακρόν μετά την επαναφορά του Λεκορνί στην πρωθυπουργία – «φάρσα» και «περιφρόνηση»

Στο «κόκκινο» η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας – Έκκληση για αποκλιμάκωση από τον ΟΗΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germania_epanapatrismos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Επαναπατρίστηκε αρχαίο κιονοκράνο από τη Γερμανία μετά από 65 χρόνια

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 29χρονης για εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση ανηλίκου μέσω επαιτείας

gaza ekeheiria (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για την επιτήρηση της εκεχειρίας – Χαμάς: Παραδίδει τους ομήρους αλλά απορρίπτει τα σχέδια για ξένη διοίκηση

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

liagkas_syrigos
MEDIA

Συρίγος για Λιάγκα: Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 13:09
germania_epanapatrismos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Επαναπατρίστηκε αρχαίο κιονοκράνο από τη Γερμανία μετά από 65 χρόνια

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 29χρονης για εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση ανηλίκου μέσω επαιτείας

gaza ekeheiria (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για την επιτήρηση της εκεχειρίας – Χαμάς: Παραδίδει τους ομήρους αλλά απορρίπτει τα σχέδια για ξένη διοίκηση

1 / 3