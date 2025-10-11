Νέα Ζηλανδία: Χαμό έκαναν πάλι βουλευτές Μαορί χορεύοντας χάκα στο κοινοβούλιο (Video)

Αναστάτωση προκλήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας όταν βουλευτές Μαορί χόρεψαν τον παραδοσιακό χορό χάκα μέσα στην αίθουσα της ολομέλειας, υποχρεώνοντας τον πρόεδρο του σώματος να διακόψει τη συνεδρίαση.

Ο χορός ξεκίνησε λίγα δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ομιλίας της βουλευτή του κόμματος των Μαορί, Oriini Kaipara, η οποία εκλέχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Watch the moment the haka brought parliament to a halt in New Zealand.



The newest MP from the Maori Party, Oriini Kaipara, finished her maiden speech and the people in the public gallery broke out into a Haka, a traditional Maori dance.



⬇️ pic.twitter.com/qGkFKyrBCy — Sky News (@SkyNews) October 10, 2025

Αρχικά ο πρόεδρος της Βουλής, Gerry Brownlee, ανακάλεσε τους βουλευτές Μαορί στην τάξη λέγοντας «όχι, όχι αυτό. Μου είχατε πει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο». Όταν, δε, η έκκλησή του έπεσε στο κενό, ο Brownlee ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής της Νέας Ζηλανδίας, οι βουλευτές και τα μέλη των κομμάτων τους πρέπει να πάρουν άδεια πριν να χορέψουν ή να τραγουδήσουν στην ολομέλεια.

Ποια είναι η βουλευτής Μαορί που προκάλεσε την αναστάτωση

Η Oriini Kaipara είχε γράψει ιστορία το 2021 όταν ως δημοσιογράφος έγινε η πρώτη παρουσιάστρια ειδήσεων με παραδοσιακό τατουάζ των Μαορί στο πηγούνι που παρουσίασε δελτίο ειδήσεων σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης.

Η 41χρονη σήμερα δημοσιογράφος έχει «μόκο καουάε» (όπως ονομάζεται το παραδοσιακό τατουάζ στο πηγούνι που κάνουν ορισμένες Μαορί γυναίκες) και παρουσίασε το δελτίο των 18.00 στο Newshub Live της Νέας Ζηλανδίας.

New Zealand’s news prime-time anchor Oriini Kaipara has a traditional face tattoo for Mãori women honoring her Mãori heritage.



She is the first journalist with Mãori face tattoo to present primetime news. pic.twitter.com/zjGxu5BVSw January 29, 2025

Σύμφωνα με την Daily Mail, η μητέρα τεσσάρων παιδιών από το Όκλαντ ανακάλυψε ότι ήταν 100% Μαορί μετά από ένα τεστ DNA που έκανε το 2017. H παρουσιάστρια αποφάσισε να κάνει το παραδοσιακό τατουάζ το 2019, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που ονομάζεται «Τα μόκο» και περιλαμβάνει μόνιμες τροποποιήσεις στο σώμα, που αντανακλούν τη συγκεκριμένη πολιτισμική κληρονομιά.

Για τις Μαορί γυναίκες, το συγκεκριμένο παραδοσιακό τατουάζ (για το οποίο χρησιμοποιούνται διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές από τα γνωστά μας τατουάζ) αποτελεί κάτι σαν ιεροτελεστία ενηλικίωσης και συμβολίζει τη μεταμόρφωση.

Η 2η φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα

Τον Νοέμβριο του 2024 ένα ακόμα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας κατά την διάρκεια ψήφισης νομοσχεδίου που επιχειρεί να πανερμηνεύσει τη Συνθήκη του Γουαϊτάνγκι, που τεκμαίρεται από πολλούς ως το έγγραφο ίδρυσης του κράτους της.

Η βουλευτής της αντιπολίτευσης, Χάνα-Ραουίτι Μαΐπι-Κλαρκ, ξεκίνησε τον παραδοσιακό τελετουργικό χορό Χάκα των Μαορί όταν ρωτήθηκε αν το κόμμα της υποστηρίζει το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε.

Το πολιτικό κόμμα Act, που εισήγαγε το νομοσχέδιο, υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητος ο νομικός ορισμός των αρχών της Συνθήκης του Ουαϊτάνγκι του 1840, η οποία υπήρξε θεμέλιο για τις σχέσεις μεταξύ φυλών στη Νέα Ζηλανδία.

Οι βασικές αξίες της συνθήκης έχουν, με το πέρασμα του χρόνου, ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας, ως μέρος μιας προσπάθειας επανόρθωσης των αδικιών που υπέστησαν οι Μαορί κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας.

Τι είναι ο χορός Χάκα;

Ο Χάκα είναι ένας παραδοσιακός χορός των Μαορί που προέρχεται από τη Νέα Ζηλανδία. Συνήθως εκτελείται από συγχρονισμένες ομάδες και περιλαμβάνει έντονες εκφράσεις προσώπου, ρυθμικά χτυπήματα στο στήθος και στα πόδια, ενώ για να εκφραστεί ένταση και αποφασιστικότητα βγάζουν την γλώσσα έξω.

Ιστορικά, ο Χάκα εκτελείτο από Μαορί πολεμιστές πριν από τη μάχη, ως ένδειξη δύναμης και ενότητας, με σκοπό να τρομάξουν τους αντιπάλους τους. Ωστόσο, έχει ευρύτερη πολιτιστική σημασία και χρησιμοποιείται σε διάφορες τελετές, όπως εορτασμοί και κηδείες. Σήμερα, ο Χάκα είναι παγκοσμίως γνωστός μέσα από τις εμφανίσεις της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, που τον παρουσιάζουν πριν από τους αγώνες τους για να αναδείξουν την κληρονομιά, την ενότητα και τη δύναμή τους.

Διαβάστε επίσης:

Στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για την επιτήρηση της εκεχειρίας – Χαμάς: Παραδίδει τους ομήρους αλλά απορρίπτει τα σχέδια για ξένη διοίκηση

Βόρεια Κορέα – Βιετνάμ: Αμυντική συμφωνία ορόσημο

Τραμπ: Η Χαμάς συγκεντρώνει ομήρους για να τους παραδώσει στο Ισραήλ – Οι όροι της ανταλλαγής και το μήνυμα Νετανιάχου