Ιστορική στιγμή: Το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από την Τουρκία

Η κουρδική οργάνωση PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες της τις δυνάμεις από την Τουρκία και τις μεταφέρει στο Βόρειο Ιράκ, ως μέρος της διαδικασίας αποκήρυξης του ένοπλου αγώνα κατά της Τουρκίας.

Το ΡΚΚ έκανε την ανακοίνωση στο όρος Καντίλ, επιχειρησιακή του βάση στο Βόρειο Ιράκ. Δημοσίευσε και μια φωτογραφία που δείχνει 25 αντάρτες – μεταξύ των οποίων οκτώ γυναίκες –, που είχαν ήδη ταξιδέψει εκεί από την Τουρκία.

Παράλληλα, ζήτησε από την Τουρκία να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο με την έκκληση του Τούρκου εθνικιστή ηγέτη και κυβερνητικού εταίρου, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, και τη θετική ανταπόκριση του φυλακισμένου αρχηγού του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από τουρκικά ΜΜΕ που επικαλέστηκαν πηγές στο ιρακινό Κουρδιστάν, και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν το PKK κήρυξε τη διάλυσή του και τον τερματισμό του 40ετούς ένοπλου αγώνα του κατά του τουρκικού κράτους, μια σύγκρουση που άφησε πίσω της τουλάχιστον 45.000 νεκρούς.

Ομέρ Τσελίκ: Οι αρμόδιες κρατικές αρχές θα παρακολουθήσουν την πλήρη εφαρμογή της απόφασης

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, η οργάνωση έκαψε μερικά όπλα σε μια συμβολική πράξη καλής θέλησης.

Το ΡΚΚ τα τελευταία χρόνια, δεν είχε ένοπλη δράση εντός της Τουρκίας, προτού καν ο Οτσαλάν ζητήσει τη διάλυση της οργάνωσης. Τούρκοι αξιωματούχοι επίσης δήλωναν συνεχώς ότι «η τρομοκρατική δράση του ΡΚΚ εντός της Τουρκίας έχει τελειώσει», με τη σημερινή ανακοίνωση του PKK να επισφραγίζει, κατά κάποιο τρόπο, αυτήν την πραγματικότητα.

Σε μία πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Άγκυρας, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε: «Οι αρμόδιες κρατικές αρχές θα παρακολουθήσουν την πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Θα φροντίσουν ώστε η ανακοίνωση αυτή να τεθεί σε εφαρμογή και να αποχωρήσουν (σ.σ. τα μέλη του ΡΚΚ) από την Τουρκία σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες. Παρακολουθούμε (τις εξελίξεις) στο πλαίσιο γνωστής στο κράτος διαδικασίας και όπως καταλαβαίνουμε θα αποχωρήσουν από την Τουρκία, δηλαδή θα περάσουν στην πλευρά του Ιράκ».

Διαβάστε επίσης:

DW: «Κλειδώνει» η συμφωνία για τα Eurofighter στην Τουρκία – Tι λέει ο ισχυρός άνδρας της Airbus

«Είναι ανίκητος»: Το μήνυμα Πούτιν μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ

Γαλλία: Δύο συλλήψεις για την κινηματογραφική ληστεία στον Λούβρο – Τους έπιασαν πριν διαφύγουν στο εξωτερικό