Γαλλία: Δύο συλλήψεις για την κινηματογραφική ληστεία στον Λούβρο – Τους έπιασαν πριν διαφύγουν στο εξωτερικό

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με την Parisien, πρόκειται για δύο άνδρες, οι οποίοι κατάγονταν από το προάστιο Seine-Saint-Denis του Παρισιού και εκτιμάται πως είναι μέλη της τετραμελούς ομάδας των δραστών που εισέβαλε στο διασημότερο μουσείο της Γαλλίας.

Πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro, αναφέρουν πως ο ένας από τους δύο συνελήφθη καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε γύρω στις 10 το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα – 11 μ.μ. ώρα Ελλάδας) από την Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών (BRB).

Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη από τη δικαστική αστυνομία του Παρισιού στο Σεν-Σαιν-Ντενί. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή σχεδίαζε να διαφύγει στο Μάλι.

Two arrested over theft of precious jewels from Louvre museum in Paris, French media say https://t.co/czugqJLgEq — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 26, 2025

Οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Καταστολής Εγκληματικότητας (BRB) και του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC).

Μετά τις πρώτες συλλήψεις αναμένεται ντόμινο αποκαλύψεων και νέων συλλήψεων.

Οι ύποπτοι είναι ηλικίας περίπου 30 ετών.

Η ληστεία στο διασημότερο μουσείο του κόσμου που θα ζήλευε και ο …Αρσέν Λουπέν έγινε, στις 9:30 το πρωί της περασμένης Κυριακής, σε μια στιγμή που το Λούβρο ήταν ήδη γεμάτο κόσμο.

Οι τέσσερις δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορούσαν κίτρινα γιλέκα, χρειάστηκαν μόλις επτά λεπτά. Χρησιμοποιώντας έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων έφτασαν απευθείας στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα. Εκεί, αφού έσπασαν τις τζαμαρίες, άρπαξαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, μεταξύ των οποίων ένα κολιέ, μια καρφίτσα και ένα διάδημα, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέσα σε επτά λεπτά, άρπαξαν εννέα από τους πιο ανεκτίμητους θησαυρούς του μουσείου, συμπεριλαμβανομένου ενός στέμματος αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών.

