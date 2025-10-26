Ο Τραμπ ζητά τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία – «Απογοητευμένος» από τον Πούτιν

Τη βοήθεια της Κίνας για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία και να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία φαίνεται πως επιδιώκει ο Τραμπ.

«θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους ενώ ταξίδευε για τη Μαλαισία, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο στη Νότια Κορέα.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Σι. Πολύ καλές», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφέροντας πως και ο ο Σι Τζινπίνγκ -ο οποίος «μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή» στον Πούτιν- θέλει επίσης να δει τον πόλεμο να τελειώνει.

Άλλωστε, όπως υπενθυμίζει το BBC, το Πεκίνο ήταν και παραμένει ο πιο στενός σύμμαχος της Ρωσίας, που δεν έχει επικρίνει ποτέ την πολιτική της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο.

Ο Τραμπ επισήμανε πως «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας συναντήσεις με τον ρώσο πρόεδρο χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους, «δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό» πρόσθεσε.

Αυτό δεν ήταν το πρώτο «καρφί» κατά του Πούτιν. «Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά», είχε πει πριν από μερικές μέρες.

Το τέλος του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας αποδείχτηκε, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Τραμπ, πολύ δυσκολότερο από όσο περίμενε.

