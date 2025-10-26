search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 09:10

Ο Τραμπ ζητά τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία – «Απογοητευμένος» από τον Πούτιν

26.10.2025 09:10
tump_jinping

Τη βοήθεια της Κίνας για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία και να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία φαίνεται πως επιδιώκει ο Τραμπ.

«θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους ενώ ταξίδευε για τη Μαλαισία, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο στη Νότια Κορέα.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Σι. Πολύ καλές», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφέροντας πως και ο ο Σι Τζινπίνγκ -ο οποίος «μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή» στον Πούτιν- θέλει επίσης να δει τον πόλεμο να τελειώνει.

Άλλωστε, όπως υπενθυμίζει το BBC, το Πεκίνο ήταν και παραμένει ο πιο στενός σύμμαχος της Ρωσίας, που δεν έχει επικρίνει ποτέ την πολιτική της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο.

Ο Τραμπ επισήμανε πως «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας συναντήσεις με τον ρώσο πρόεδρο χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους, «δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό» πρόσθεσε.

Αυτό δεν ήταν το πρώτο «καρφί» κατά του Πούτιν. «Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά», είχε πει πριν από μερικές μέρες.

Το τέλος του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας αποδείχτηκε, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Τραμπ, πολύ δυσκολότερο από όσο περίμενε.

Διαβάστε επίσης:

Στη Μαλαισία ο Τραμπ: Ταϊλάνδη και Καμπότζη υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης

Η «Μελίσα» απειλεί την Τζαμάικα

Διαβεβαιώσεις Ρούμπιο σε Ταϊβάν: Δεν θα σας εγκαταλείψουμε για να κλείσουμε συμφωνία με την Κίνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:30
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

1 / 3