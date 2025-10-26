Στη Μαλαισία ο Τραμπ: Ταϊλάνδη και Καμπότζη υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης

Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης υπέγραψαν σήμερα διευρυμένη συμφωνία κατάπαυσης πυρός παρουσία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που μεσολάβησε τον Ιούλιο για τον τερματισμό της αιματηρής, πενθήμερης συνοριακής τους σύγκρουσης.

Η συμφωνία υπεγράφη λίγο μετά την άφιξη του Τραμπ στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ.

Η συμφωνία αυτή έχει ως βάση της την ανακωχή που επιτεύχθηκε πριν από τρεις μήνες όταν ο Τραμπ κάλεσε τους τότε ηγέτες των δύο χωρών και τους παρότρυνε να τερματίσουν τις εχθρότητες διότι διαφορετικά κινδύνευαν με «πάγωμα» των αντίστοιχων εμπορικών τους συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

