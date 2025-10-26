search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 08:02

Διαβεβαιώσεις Ρούμπιο σε Ταϊβάν: Δεν θα σας εγκαταλείψουμε για να κλείσουμε συμφωνία με την Κίνα

26.10.2025 08:02
trump-rubio-1 (2)

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε χθες Σάββατο οποιοδήποτε ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Ταϊβάν για να εξασφαλίσουν τη σύναψη συμφωνίας για το εμπόριο με την Κίνα, την οποία επιδιώκει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, στο περιθώριο συνόδου στη Νότια Κορέα, δήλωσε πως ελπίζει να κλειστεί συμφωνία «για όλα τα θέματα», κυρίως για το εμπόριο.

«Η Ταϊβάν ανησυχεί για πολλά ζητήματα, και δικαίως, εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση από το Ισραήλ στο Κατάρ.

Πάντως «αν αυτό που ανησυχεί τον κόσμο είναι πως θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για το εμπόριο ή για προτιμησιακή μεταχείριση με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη της Ταϊβάν», κανένας στην αμερικανική κυβέρνηση «δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο», διαβεβαίωσε.

Παρότι οι ΗΠΑ επισήμως δεν αναγνωρίζουν διπλωματικά την Ταϊβάν, αλλά την Κίνα, κι αποφεύγουν γενικά να χαρακτηρίζουν ανεξάρτητη τη νήσο, παραμένουν επί δεκαετίες ο βασικός προμηθευτής της ως προς τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και αφήνουν πάντα ανοικτό, στο πλαίσιο της λεγόμενης πολιτικής «στρατηγικής αμφισημίας», το ενδεχόμενο να την υπερασπιστούν αν δεχτεί επίθεση από το Πεκίνο, που τη θεωρεί κινεζική επαρχία.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αντιφατικά μηνύματα για τη δέσμευσή του στην υπεράσπιση της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2024, την παρουσίασε σε κάποιες περιπτώσεις ως ανταγωνιστή της χώρας του σε οικονομικό και ιδίως τεχνολογικό επίπεδο.

Εξάλλου πρόσφατα έλεγε ότι δεν νομίζει πως η Κίνα έχει στην πραγματικότητα πρόθεση να προχωρήσει σε εισβολή στην Ταϊβάν, εν μέρει λόγω αυτής που παρουσίασε ως καλή προσωπική σχέση του με τον κινέζο πρόεδρο Σι.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Τουλάχιστον 26 τραυματίες από τη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:30
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

1 / 3