ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

26.10.2025 15:06

Βραζιλία: Νεκρός 18χρονος Έλληνας που δέχτηκε σφαίρες ληστών στο εστιατόριο όπου εργαζόταν

26.10.2025 15:06
vrazilia

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στη Ρόδο, μετά τη δολοφονία ενός 18χρονου Ροδίτη, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών στη Βραζιλία, την ώρα που εργαζόταν.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, πρόκειται για τον Θεόδωρο Κατταβενό του Ιωάννη, μόλις 18 ετών, ο οποίος σήμερα, Κυριακή 26/10, λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αδίστακτων ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο όπου εργαζόταν ο νεαρός τα σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Σε κατάσταση – σοκ ο πατέρας του 18χρονου

Ο άτυχος 18χρονος δέχτηκε τις σφαίρες τους και άφησε επί τόπου την τελευταία του πνοή, ενώ το τραγικό γεγονός έγινε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο πατέρας του 18χρονου έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση, δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία.

 «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!», έγραψε συγκλονισμένος ο πατέρας του 18χρονου.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η οικογένεια του 18χρονου, η οποία κατάγεται από το χωριό Ψίνθος της Ρόδου, είχε μεταναστεύει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία για λόγους εργασίας.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι δράστες.

